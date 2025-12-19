内田理央「珍しくミニスカ」美脚ライン際立つコーデ公開「新鮮で素敵」「何頭身？」と反響
【モデルプレス＝2025/12/19】女優の内田理央が12月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを取り入れた私服ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳女優「何頭身？」レベチ美脚輝くミニスカ姿
内田は「今日の私服。胸にマキマさん」「＃オタTの着こなし」と記し、人気アニメ「チェンソーマン」に登場するキャラクター・マキマがデザインされたトップスを着用した写真を投稿。「珍しくミニスカだから他は大防寒！」とトップスの上に厚手のアウターを羽織り、黒のミニスカートにグレーのタイツを合わせた美しい脚のラインが輝くコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな着こなし」「ミニスカ新鮮で素敵」「スタイルすごすぎ！何頭身？」「可愛すぎて見惚れる」「さすがのセンス」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
