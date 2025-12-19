【セブン‐イレブン】セブンプレミアム ゴールドを期間限定15%引きセール実施 / 2025年売上ランキングトップ10も発表、1位になったのは?

セブン‐イレブンは、「年末年始はちょっと贅沢したい」という需要が高まる時期に合わせ、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズを対象とした15%引きセールを実施する。

12月26日(金)から2026年1月4日(日)までの10日間限定。対象となるのは、「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜･冷凍食品･アイス･食パンだ。

〈セール概要〉

実施期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)

対象商品:「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜･冷凍食品･アイス･食パン

割引内容:セブン‐イレブン標準価格(税抜)から15%引き

※「エコだ値」対象商品は、値引き後価格(税抜)から15%引き

※ほかの値引き販促がある場合、値引き後価格(税抜)からの割引

〈セール対象商品の一例〉

◆セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

価格:398円(税込429.84円)

牛肉と豚肉それぞれの旨味があふれるジューシーなハンバーグ。肉汁とデミグラスソースが絡み、深い味わいが楽しめる。

セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

◆セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮

価格:398円(税込429.84円)

豚肉をオーブンで焼き上げ旨味を閉じ込めた後に、特製和風醤油たれで煮込んだ豚角煮

セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮

◆セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ生パスタ

価格:458円(税込494.64円)

もっちり食感の生パスタに、ボロネーゼソースとベシャメルソースの二層仕立てを合わせた商品。

セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ生パスタ

◆セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー

価格:460円(税込496.8円)

とろける牛肉と野菜の旨味が溶け込んだ、本格的で濃厚な味わいのビーフシチュー。赤ワインの風味豊かなソースが特徴。

セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー

◆セブンプレミアム ゴールド 金のアイス あずき最中

価格:298円(税込321.84円)

北海道十勝産「きたろまんあずき」の餡を使用した、風味豊かなアイス最中。

セブンプレミアム ゴールド 金のアイス あずき最中

〈セブンプレミアム ゴールド 年間売上ランキング〉

セブン‐イレブンはこのキャンペーンにあわせて、2025年の「セブンプレミアム」シリーズの年間売上ランキングも発表した。1位は「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」だった。10位までのランキングは以下の通り。

第1位

◆セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

価格:398円(税込429.84円)

セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

第2位

◆セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮

価格:398円(税込429.84円)

セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮

第3位

◆セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ

価格:458円(税込494.64円)

※12月16日(火)から生パスタシリーズにリニューアルした。

セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ

第4位

◆セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー

価格:460円(税込496.8円)

セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー

第5位

◆セブンプレミアム ゴールド すみれ 札幌濃厚みそ

価格:328円(税込354.24円)

※今回のセール対象外

セブンプレミアム ゴールド すみれ 札幌濃厚みそ

第6位

◆セブンプレミアム ゴールド 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ

価格:328円(税込354.24円)

※今回のセール対象外

セブンプレミアム ゴールド 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ

第7位

◆セブンプレミアム ゴールド 金のしっとりバウムクーヘン

価格:258円(税込278.64円)

※今回のセール対象外

セブンプレミアム ゴールド 金のしっとりバウムクーヘン

第8位

◆セブンプレミアム ゴールド 金の銀だらの西京焼

価格:498円(税込537.84円)

セブンプレミアム ゴールド 金の銀だらの西京焼

第9位

◆セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ

価格:638円(税込689.04円)

セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ

第10位

◆セブンプレミアム ゴールド 金の食パン4枚入

価格:318円(税込343.44円)

セブンプレミアム ゴールド 金の食パン4枚入

〈セブンプレミアム ゴールドとは〉

「セブンプレミアム ゴールド」シリーズは2010年9月、「幅広いお客様に支持されている専門店と同等以上の味･品質」でありながら「お買い求めやすい価格」をコンセプトとした商品として、ハンバーグやカレーなどのお惣菜4商品からスタート。

一流の料理人や専門家と共に開発し、妥協のない商品開発によって、セブンプレミアムブランドの最上級シリーズとして展開されている。