【セブン‐イレブン】セブンプレミアム ゴールドを期間限定15%引きセール実施 / 2025年売上ランキングトップ10も発表、1位になったのは?
セブン‐イレブンは、「年末年始はちょっと贅沢したい」という需要が高まる時期に合わせ、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズを対象とした15%引きセールを実施する。
12月26日(金)から2026年1月4日(日)までの10日間限定。対象となるのは、「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜･冷凍食品･アイス･食パンだ。〈セール概要〉
実施期間:2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)
対象商品:「セブンプレミアム ゴールド」のお惣菜･冷凍食品･アイス･食パン
割引内容:セブン‐イレブン標準価格(税抜)から15%引き
※「エコだ値」対象商品は、値引き後価格(税抜)から15%引き
※ほかの値引き販促がある場合、値引き後価格(税抜)からの割引〈セール対象商品の一例〉
◆セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ
価格:398円(税込429.84円)
牛肉と豚肉それぞれの旨味があふれるジューシーなハンバーグ。肉汁とデミグラスソースが絡み、深い味わいが楽しめる。
セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ
◆セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮
価格:398円(税込429.84円)
豚肉をオーブンで焼き上げ旨味を閉じ込めた後に、特製和風醤油たれで煮込んだ豚角煮
セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮
◆セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ生パスタ
価格:458円(税込494.64円)
もっちり食感の生パスタに、ボロネーゼソースとベシャメルソースの二層仕立てを合わせた商品。
セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ生パスタ
◆セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー
価格:460円(税込496.8円)
とろける牛肉と野菜の旨味が溶け込んだ、本格的で濃厚な味わいのビーフシチュー。赤ワインの風味豊かなソースが特徴。
セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー
◆セブンプレミアム ゴールド 金のアイス あずき最中
価格:298円(税込321.84円)
北海道十勝産「きたろまんあずき」の餡を使用した、風味豊かなアイス最中。
セブンプレミアム ゴールド 金のアイス あずき最中〈セブンプレミアム ゴールド 年間売上ランキング〉
セブン‐イレブンはこのキャンペーンにあわせて、2025年の「セブンプレミアム」シリーズの年間売上ランキングも発表した。1位は「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」だった。10位までのランキングは以下の通り。
第1位
◆セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ
価格:398円(税込429.84円)
セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ
第2位
◆セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮
価格:398円(税込429.84円)
セブンプレミアム ゴールド 金の豚角煮
第3位
◆セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ
価格:458円(税込494.64円)
※12月16日(火)から生パスタシリーズにリニューアルした。
セブンプレミアム ゴールド 金のボロネーゼ
第4位
◆セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー
価格:460円(税込496.8円)
セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー
第5位
◆セブンプレミアム ゴールド すみれ 札幌濃厚みそ
価格:328円(税込354.24円)
※今回のセール対象外
セブンプレミアム ゴールド すみれ 札幌濃厚みそ
第6位
◆セブンプレミアム ゴールド 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ
価格:328円(税込354.24円)
※今回のセール対象外
セブンプレミアム ゴールド 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ
第7位
◆セブンプレミアム ゴールド 金のしっとりバウムクーヘン
価格:258円(税込278.64円)
※今回のセール対象外
セブンプレミアム ゴールド 金のしっとりバウムクーヘン
第8位
◆セブンプレミアム ゴールド 金の銀だらの西京焼
価格:498円(税込537.84円)
セブンプレミアム ゴールド 金の銀だらの西京焼
第9位
◆セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ
価格:638円(税込689.04円)
セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ
第10位
◆セブンプレミアム ゴールド 金の食パン4枚入
価格:318円(税込343.44円)
セブンプレミアム ゴールド 金の食パン4枚入〈セブンプレミアム ゴールドとは〉
「セブンプレミアム ゴールド」シリーズは2010年9月、「幅広いお客様に支持されている専門店と同等以上の味･品質」でありながら「お買い求めやすい価格」をコンセプトとした商品として、ハンバーグやカレーなどのお惣菜4商品からスタート。
一流の料理人や専門家と共に開発し、妥協のない商品開発によって、セブンプレミアムブランドの最上級シリーズとして展開されている。