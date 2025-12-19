◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽フェザー級（５７・１キロ以下）５回戦 謝花海光―豊永太我（２０日、東京・後楽園ホール）

１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、フェザー級の東軍・謝花海光（じゃはな・かいり、２０）＝Ｍ・Ｔ＝、西軍・豊永太我（たいが、２０）＝ウォズ＝はともに５６・９キロでクリアした。

戦績は謝花が４戦全勝（１ＫＯ）、豊永は６戦全勝（１ＫＯ）。

計量後、取材に応じた謝花は「調整は順調でした。自分のボクシングをして勝ちたい」と意欲を示した。

沖縄・中城村生まれ。祖父がペルー人、祖母が日本人という家系で、ボクシングの名門である宮崎・日章学園高を卒業後、大学特待推薦の話を断り、単身で亡き祖父の母国であるペルーへ。ペルー国籍を持っていた父の紹介で、同国初の世界王者、元ＷＢＡライトフライ級（４８・９キロ以下）世界王者アルベルト・ロッセル氏のもとでボクシング修業に励み、ペルー国選手権５７キロ級で銅メダルを獲得。同国の２０２４年パリ五輪強化選手にも認定された。

帰国後、世界３階級制覇王者の中谷潤人（２７）に憧れてＭ・Ｔジム入り。中谷とはスパーリングで胸を貸してもらいながら、腕を磨いてきた。「試合の対戦相手が右でも左でも（中谷とのスパーは）やってもらうだけで自信になるし、刺激になります」と言う。中谷からは「落ち着いて、いつも通りに。気負わずに」と言葉をかけられたという。

勝てば、Ｍ・Ｔジムでは中谷以来、２人目の全日本新人王獲得となる。「絶対に取りたいです」と力を込めた。