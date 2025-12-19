ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）は１９日、ＣＳＲスローガン「ＬＯＶＥ ＨＡＳ ＮＯ ＬＩＭＩＴ」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”推進の一環として販売している「ＬＯＶＥ ＨＡＳ ＮＯ ＬＩＭＩＴチャリティーグッズ」の本年度分の売上（２０２４年１２月１日〜２０２５年１１月３０日）の一部に、国際チャリティー・デー（９月５日）に実施したＳＮＳチャリティー・キャンペーン「＃ラブみっけ！」からの寄付相当額を加えた、総額１０００万円を、昨年に引き続き大阪府「子ども輝く未来基金」へ寄付すると発表した。また、「大阪府福祉基金」と「公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ」へ新たに寄付をすることも報告した。

「ファッションを楽しみながら、子どもたちの笑顔を作る」チャリティー活動として開始したプロジェクト「ＬＯＶＥ ＨＡＳ ＮＯ ＬＩＭＩＴチャリティグッズ」。今年は覆面現代アーティスト「ＣＯＩＮ ＰＡＲＫＩＮＧ ＤＥＬＩＶＥＲＹ」氏と初タッグを組み、さらにファッションを楽しめるデザインや商品ラインアップを展開した。

家庭の経済的状況など成育環境によって、得られる旅行や習い事などの家庭内の「体験」に差が生じるといった社会課題に対し、今年も昨年同様に、こうした体験格差の解消に向けた「子どもの体験に関する事業」等に取り組む大阪府「子ども輝く未来基金」への寄付を継続。さらに、今年は障がいのある方、子どもたちの芸術的な才能を伸ばすための活動を行う「障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクト」などの事業を助成する「大阪府福祉基金」と、子どもたちが主体性を持って環境活動に取り組む力を育成する「公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ」の２団体への新たな寄付も行う予定だという。

▼寄付先：大阪府「子ども輝く未来基金」＝４００万円。

▼寄付先：大阪府福祉基金 （障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクトなど）＝３００万円

▼寄付先：公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ＝３００万円