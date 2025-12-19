「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」よりセクシー系スクールアイドル「朝香果林」がフィギュア化2種の交換表情パーツが付属したPLUM限定豪華版も登場
【ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林】 2026年3月 発売予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（PLUM限定豪華版）
ピーエムオフィスエーは、フィギュア「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林」を2026年3月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。
本商品は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より大人っぽくて情熱的なセクシー系スクールアイドル「朝香果林」をソロ曲「Starlight」の衣装にて1/7スケールフィギュア化したもの。
深いロイヤルブルーのグラデーションが施された衣装や柔らかな肌表現と丁寧に造形され、胸元のホクロもしっかり再現されている。
また、通販サイト「PLUM直販」限定の豪華版には「朝香果林」のもっとセクシーな一面とキュートな素顔が楽しめる「セクシーウィンクVer.」と「あわあわフェイスVer.」の2種の交換パーツが付属する。
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林（通常版）
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林（PLUM限定豪華版）
🌈商品情報🌈- 『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』【公式】 (@Nijigaku_movie) December 18, 2025
PLUM PMOA「1/7スケールフィギュア 朝香果林」
🎊予約受付スタート🎊
ロイヤルブルーに染められた衣装は、
大人っぽくて情熱的な雰囲気をポージングにもこだわり丁寧に再現✨
表情豊かな差分付き限定版も見逃せない！
詳細はこちら✅https://t.co/JY9YldKU3f
#lovelive #虹ヶ咲… pic.twitter.com/QOz1BbnAAK
(C) 2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会