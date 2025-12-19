【ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林】 2026年3月 発売予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（PLUM限定豪華版）

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林」を2026年3月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。

本商品は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より大人っぽくて情熱的なセクシー系スクールアイドル「朝香果林」をソロ曲「Starlight」の衣装にて1/7スケールフィギュア化したもの。

深いロイヤルブルーのグラデーションが施された衣装や柔らかな肌表現と丁寧に造形され、胸元のホクロもしっかり再現されている。

また、通販サイト「PLUM直販」限定の豪華版には「朝香果林」のもっとセクシーな一面とキュートな素顔が楽しめる「セクシーウィンクVer.」と「あわあわフェイスVer.」の2種の交換パーツが付属する。

ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林（通常版）

ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林（PLUM限定豪華版）

(C) 2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会