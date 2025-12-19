

『第76回NHK紅白歌合戦』

大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（よる７時20分〜）の曲目が決定し、一部の見どころが発表された。

King ＆ Princeミッキー＆ミニーとSPパフォーマンス

King ＆ Prince が披露するのは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。どんなパフォーマンスとなるのか？

久保田利伸 時代をこえて愛されてきた“あの名曲”をSPメドレーで披露

久保田利伸が披露するのは、1986年に発表した「Missing」、そして1996年に大ヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに今年発表した「1, 2, Play」という40周年の歴史を感じるスペシャルメドレー！時代をこえて愛されてきた名曲を、３５年ぶりの紅白で届ける。

放送100年 紅白特別企画・堺正章が豪華メンバーとつなぐ“星３つ！”のヒット曲 SPメドレー

堺正章が披露するのは、さらば恋人（堺正章）〜バン・バン・バン（ザ・スパイダース）〜モンキー・マジック（ゴダイゴ）〜プンスカピン！（堺正章 & Rockon Social Club）という、放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をRockon Social Club と共にメドレーで送る。

TUBE「紅白 夏の王様メドレー」で紅白の舞台を「夏」に

今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となる TUBE。これまで日本の夏を盛り上げてきた４人が「紅白 夏の王様メドレー」を披露。さらにアルコ＆ピースのお二人、とにかく明るい安村、出場歌手の皆さんもパフォーマンスに参加。紅白の舞台を「夏」に塗りかえる、お祭りステージを届ける。

天童よしみ×大阪・関西万博！ミャクミャクとキレキレのダンスコラボが実現

天童よしみのステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となったミャクミャクが登場。キャラクターらしからぬ意外な一面、キレやスピード、精度の高い特徴的なダンスで観客を魅了したミャクミャクとスペシャルコラボレーション。「あんたの花道 〜ミャクミャクダンス SP〜」と題して FRUITS ZIPPER、CANDYTUNEもダンスで盛り上げる。

ハンバート ハンバート×連続テレビ小説「ばけばけ」SPステージ

未公開のアナザーカットも

現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う、夫婦で活躍するデュオ・ハンバート ハンバート。朝ドラから主人公・松野トキ役の高石あかり、そして後の夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに「ばけばけ」のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥氏による、紅白だけの未公開写真もお届け。

放送100年 紅白特別企画・氷川きよし 敬愛する美空ひばりの映像と共に送るSPステージ

氷川きよしが披露するのは、戦後の歌謡界を代表する歌姫・美空ひばりさんの「愛燦燦」。昭和のラジオやテレビ、そして紅白歌合戦を華やかに彩ってきた美空ひばりさんの歌唱映像とともに、多くの人々に愛されてきた名曲を万感の思いを込めて歌い継ぐ。

水森かおり ご当地ソングの女王、「演歌×ドミノ」で2025年を振り返り

２年連続で、「演歌×ドミノ」でご当地ソングを披露してきた水森かおりさん。今年は、大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ 2025〜」を披露。ドミノ倒しで、2025年の出来事を振り返る。去年のドミノチャレンジは、スケートボード金メダリストの堀米雄斗氏がスターターを務め、大きな話題となった。今年のスターターが誰なのかにも注目が集まる。

LiSA『鬼滅の刃』スペシャル映像とともにおくる「残酷な夜に輝け」

LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露。紅白のステージだけの「鬼滅の刃」スペシャル映像とともに届ける。