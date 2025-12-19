◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）５回戦 布袋聖侑―松尾タンク拓海（２０日、東京・後楽園ホール）

１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、スーパーフライ級は東軍・布袋聖侑（２１）＝大橋＝はリミットの５２・１キロ、西軍・松尾タンク拓海（２０）＝真正＝は５２・０キロでともに一発パスした。

戦績は布袋が４勝（１ＫＯ）１敗２分け、松尾が５勝（２ＫＯ）１分け。

計量後、取材に応じた布袋は「去年出た時に５か月で４試合。試合で切り替える感覚は残っていた」と昨年東日本新人王準決勝で敗れたものの、前回の経験を生かして調整が順調に進み、待望の東日本新人王を獲得した。今回は勢いに乗って全日本新人王を目指すが、勝てば大橋ジムからは６人目となる。「気合が入りますね」と力を込めた。

対戦相手については動画を見たそうで「パワーがあって、当てカンの良い選手」と警戒。「打ち合う時は打ち合いなど、どんな展開でもできるように練習した』と胸を張った。

宮城・宮城農高時代の恩師から「お前は八重樫東選手に似ている。ああいう選手になれ」と現大橋ジムのトレーナーでもある元世界３階級制覇王者のような打ち合いを嫌がらず、気持ちで戦う選手を目指すよう指導されたという。

大橋ジムからは井上尚弥、今永虎雅が２７日にサウジアラビアで試合を行う。八重樫トレーナーもサウジに同行予定で、布袋は「勝利を届けたい」と全日本新人王の称号を手にしてチームに弾みをつけるつもりだ。