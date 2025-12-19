THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP キービジュアル

新感覚アートのオープニングを彩る、2本のプログラム

横浜に新たな文化の発信地「ザ・ムービアム ヨコハマ」が誕生する。

会場となるのは、山下ふ頭4号上屋。約1,800平方メートルという広大な空間を舞台に、音と映像がシンクロする「イマーシブアート（※観客が作品の中に入り込み、空間全体を体験する形のアート）」を展開する。鑑賞者は画家の視点を追体験し、感情や直感に直接訴えかける、そんな新感覚の芸術体験がここにある。

オープニングを飾るプログラムは2本立て。ひとつは、グスタフ・クリムトからエゴン・シーレへと連なる世紀末ウィーン芸術を描く「美の黄金時代」。生命、愛、死といった人間の本質的テーマを、音楽、色彩、動き、空間演出が融合した構成で再解釈。

黄金に彩られたクリムトの世界観と、その影に潜むシーレの緊張感ある表現主義が、交響曲のように響き合う。

グスタフ・クリムトの象徴的傑作「黄金時代」

「美の黄金時代」プログラムに登場するエゴン・シーレの作品たち

もうひとつは、音を通じて世界を旅する映像プロジェクト「LISTEN.」の新シリーズ、「ONE MOMENT」。10年かけて約26か国にわたって記録されてきた“未来へ残すべき音”を軸に、民族のリズムや歌、ダンスを通して文化が行き交う軌跡を描き出す。

そのほか、鏡面に囲まれたミラールームによるパーソナルな没入体験や、イマーシブ体験への期待を高めるシアターエントランス、トヨタのモビリティ「e-Palette」による会場までのアクセス演出など、体験全体がひとつの物語として設計されている点も見逃せない。

トヨタ「e-Palette」が、山下ふ頭バス待合所からザ・ムービアム ヨコハマまでの区間を運行する。

また、会期中はフランス出身の“光の振付師”マテオ・メッセルヴィによるイルミネーションが、毎日夕刻から深夜まで会場外観を彩る。港町・横浜の夜景と呼応する光の演出も、このミュージアム体験の一部だ。

オープニングに際し、トヨタグループの豊田章男氏は「未来の文化づくりで大切なのは、人をど真ん中に置くこと。MOVEには移動だけでなく、感動するという意味も込められている」と語る。

世界の文化を体感し、人の心を動かす“器”として、ザ・ムービアム ヨコハマは、横浜から新たな文化のかたちを発信していく。

詳細やチケット購入は、公式サイトにて確認しよう。

INFORMATION

THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP

開催期間：2025年12月20日（土）から2026年3月31日（火）まで

会場：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町279-9

https://global.toyota/info/themoveum/