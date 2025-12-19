１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「経伏波神祠拓本（けいふくはしんしたくほん）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

【新華社南昌12月19日】中国江西省南昌市の江西省博物館で16日、北宋時代の書家、黄庭堅（こう・ていけん）の生誕980周年を記念した「山谷雅集−黄庭堅生誕980周年特別展」が始まった。黄庭堅ゆかりの墨跡や拓本、碑刻、古書などの36点を初めて一堂に展示。現在に伝わる黄庭堅の最も古い草書「草書浣花渓図引巻（そうしょかんかけいずいんかん）」の真跡も含まれる。

黄庭堅は洪州府分寧県（現在の江西省九江市修水県）の出身。書では「宋四家」の1人に数えられ、詩では江西詩派の祖とされる。行書「砥柱銘（とちゅうめい）」は過去に4億3680万元（1元＝約22円）で落札され、中国の書道オークションで最高額を記録した。

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された清嘉慶年間（１７９６〜１８２０年）の刻本「黄詩全集（こうしぜんしゅう）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

キュレーターを務める劉迪（りゅう・てき）さんは「中国本土で開かれる黄庭堅の展覧会では作品数が最も多く、書体も最も揃っている」と説明。真跡は草書浣花渓図引巻のほか「行書跋王詵詩詞頁（ぎょうしょばつおうしんししよう）」「行書青衣江題名巻（ぎょうしょせいいこうだいめいかん）」が含まれると紹介した。

同展は江西省文化・観光庁と故宮博物院が共催し、江西省博物館が運営を担う。会期は3カ月。（記者/袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「行書跋王詵詩詞頁（ぎょうしょばつおうしんししよう）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「跋東坡墨跡帖拓本（ばつとうばぼくせきじょうたくほん）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「草書浣花渓図引巻」（部分）。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「詩送四十九侄拓本（しそうしじゅうきゅうしつたくほん）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「行書青衣江題名巻（ぎょうしょせいいこうだいめいかん）」（部分）。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「遊青原山寺詩拓本（ゆうせいげんさんじしたくほん）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「行書青衣江題名巻（ぎょうしょせいいこうだいめいかん）」。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）

１５日、江西省博物館「山谷雅集−黄庭堅生誕９８０周年特別展」に展示された「跋東坡馬券帖拓本（ばつとうばばけんじょうたくほん）」（部分）。（南昌＝新華社記者／袁慧晶）