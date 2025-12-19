元衆院議員の金子恵美氏（47）が19日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。ホノルルマラソンでマラソンに初挑戦し、走りながら夫で元衆院議員の宮崎謙介氏（44）にイライラしたことを明かした。

番組内では宮崎氏が撮影した、マラソンに挑戦する金子氏の動画が公開された。「初めての挑戦だったので緊張しちゃって、前の日の夜、全く寝られなくて」と回想。宮崎氏と手をつないでゴールする仲むつまじい姿もあった。

「最後は宮崎と手をつないでますけど、途中、高級住宅街を走る一番きつい35キロ超えたくらいの時に、宮崎が“この家いくらかな。この家いくらかな”って不動産の話ばっかりするから、だんだんイライラしてきて」と怒りが込み上げてきたことを激白。「あの瞬間は手つないでますけど、それまでは無視」していたことを明かし、「とにかくゴールしたいと思って」と笑った。

初マラソンは8時間40分でゴールしたことが伝えられると、MCの石井亮次アナから「8時間40分。頑張りましたね。時速4キロ半、徒歩より遅い可能性ありますよ」とイジられ、河合郁人からも「東京帰ってこられますよね、飛行機で」と突っ込まれた。

金子氏は記録に「恥ずかしい」としながらも、「子供が10キロ走ったんで、途中で聞いて親としては何としてもゴールしなきゃいけない、諦めちゃいけないと思って」と9歳の長男が10キロ完走したことが後押ししてくれたことを打ち明けた。マラソン挑戦は2025年の新年の誓いだったことも明かしていた。