俳優の野間口徹（52）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の仕事に対する家族の反応を明かした。

2024年に発表された「令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング（令和元年〜5年）」で、俳優・山田裕貴に続き2位に輝いた野間口。現在19歳、17歳、13歳の3人の子供たちは自身の出演作を見ないといい、「あんまりというか全然見てなくてですね、学校に行って“昨日、お前のお父さん出てたね”って言われて初めて気づくみたいなことが多い」と振り返った。

しかし野間口は「いちいち感想を言われるよりは、ほっといてくれたほうが楽ですね」とも。司会の黒柳徹子から「見た後は何か言うの？」と聞かれると、野間口は「お父さん、また殺人犯だったね」との感想を明かし苦笑い。黒柳は「そういうのはちょっとね。そうか、役でやってるのに何か言われるのは嫌だわね。そのぐらい子供たちが大きくなったってことよね」と寄り添った。

そして黒柳が「奥さまも大変」と、子育てする妻の苦労を思いやると、野間口は「一番矛先が行くのが奥さんなので、なるべく癒やさなければ」と心がけていることを吐露。「ひと月に1回ぐらいは、奥さんとデートの日というか。子供たちのことを忘れて2人で飲みに行く。ちょっと息抜きに」と話した。

これに黒柳は「2人だけっていいですよね」と感心。「どういう奥様なんですか？」と質問すると、「凄くまっすぐで。僕と真逆の性格というか」と野間口。「僕がひねた見方をすると、“そんなひねた見方をしないでまっすぐに見ればいいのに”ってアドバイスをくれる」と打ち明けた。

そこで黒柳は「奥さまにひと言、ねぎらいの言葉なんぞ、どうぞ。テレビを通してですけど」と進言。野間口はカメラ目線で「いつも助けてくれてありがとうございます、これからもよろしくお願いします」と伝えたものの、思わぬ“ムチャぶり”に「恥ずかしい」と赤面。黒柳は「それでよろしいですか？じゃあそういうことで」と笑顔を見せていた。