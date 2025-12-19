フリーアナウンサーの後藤晴菜さんが、自身のインスタグラムで “オフシーズンの一コマ” を投稿しています。



後藤さんは「すっかり雪景色の中禅寺湖」とテキストして、3歳になる長女と共に白のダウンコートを着た写真を投稿。さらに、雪の白と湖と空の青が映える中禅寺湖のほとりの写真や、宿泊先と思われる光景を投稿して「娘がちゃんと雪に触れるのは初めてだったかも」と感慨深く綴っています。









鹿島アントラーズに所属するプロサッカー選手の三竿健斗選手が夫である後藤さんは、この時期を「オフ」「オフシーズン」と呼んでいる様子。後藤さんは「オフに入ったらやりたかったこと、産前に片付けておきたいことをゆっくりと進めている毎日です」と、家族での憩いの空気が伝わる写真とともにテキストしています。





後藤さんは、今月上旬に「実は第二子を授かりまして来月には家族が増えます」と自身のインスタグラムで報告。「このオフシーズンは家族3人でゆっくり過ごせる時間をとにかく大事にしたいです」と伝えていました。

【担当：芸能情報ステーション】