追いかけるしかないラス目だったとはいえ、腹を括った決断は見事だと絶賛された。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合でBEAST X・中田花奈（連盟）がオーラスに、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）を抜いて逆転で3着に。貴重なアガリに称賛の声が集まるとともに、そのアガリにつながる選択には解説者からも「これはお見事」と称えられた。

【映像】選択ばっちり！中田花奈、オーラスでラス回避の満貫ツモシーン

今期、急成長を遂げたといわれる中田。放銃率は全選手の中でも最も低い0.07％で、持ち前の守備的な麻雀が成長、さらにチームメイトの下石戟（協会）のアドバイスにより押し引きもレベルアップ。個人3ケタプラスを築くまでになっている。

3年目で成長した姿をまたも見せたシーンがオーラス南4局だ。中田は9000点持ちのラス目。3着目のKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）とは8700点差あり、出アガリなら跳満以上、ツモなら満貫以上が必要という厳しい状況だった。配牌は役牌の白を含んで対子が4組。ドラはなくピンズとソウズが多めという牌姿だった。リーチ・ツモ・七対子では6400点（1600・3200）で伊達を逆転できるが、他者からの出アガリでは届かないため、難しい選択だ。

すると4巡目、オタ風ながら北も対子にしたことで、混一色・七対子の気配も漂い始め、ここから中田は覚悟を決めてソウズの混一色にシフト。5巡目、今度は6索を暗刻にすると、思い切って3筒の対子落としを選択。単なる七対子には完全に見切りをつけた。

この判断が大正解だった。白、9索と立て続けにポンし、13巡目でついに3索・北のシャンポン待ちでテンパイ。最終盤の19巡目、3索を見事に引き、混一色・対々和・白の満貫、8000点でラス回避に成功した。解説を務めた河野直也（最高位戦）も「これはお見事だね！構想力が。本当に難しい状況で正解を導き出しました」と絶賛。ファンも「きたー！」「お見事です」「中田素直にすごいわ」と称えるコメントがずらりと並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

