実用性重視のコスパ高い仕様に注目！

コロナ禍が過ぎて、都市部では訪日外国人の姿が再び目立つようになり、空港や主要駅では大きなスーツケースを携えた旅行者を見かける機会が増えました。

こうした動きと連動するように、移動手段としてのタクシーにも改めて注目が集まっています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ新「“5人乗り”ワゴン」です！（30枚以上）

配車アプリの定着やキャッシュレス決済の拡大により、タクシーは「気軽で安心な移動手段」として存在感を高めています。

この流れの中で、トヨタが2025年6月に一部改良を発表した「ジャパンタクシー」は、まさに時代の要請に応える一台といえるでしょう。

タクシー専用車として2017年に登場して以来、現場の声を反映しながら改良を重ねてきたこのモデルは、今回の改良でも実用性と安全性の底上げが図られています。

単なるマイナーチェンジにとどまらず、日々街を走る“働くクルマ”としての完成度を着実に高めてきました。

今回の改良では、航続距離の延長や視認性の向上など、ドライバーの負担軽減につながるポイントが強化されています。

LPGタンク容量の拡大によって給油回数を減らせる点は、稼働率を重視するタクシー事業者にとって大きなメリットです。

また、室内の空調に関しても、天井サーキュレーターの調整幅が広がり、乗客自身が快適さを調整しやすくなっています。

安全面では、Toyota Safety Senseの機能拡充が見逃せません。歩行者検知の精度向上や緊急時操舵支援機能の追加など、事故を未然に防ぐための装備が充実しています。

高齢者や観光客など、さまざまな人を乗せて走るタクシーだからこそ、こうした先進安全装備の標準化は大きな意味を持ちます。

ジャパンタクシーには2つのグレードが設定されていますが、なかでも最も導入しやすいのが「和」グレードです。

ボディサイズは取り回しの良さと室内の広さを両立した設計で、狭い路地や混雑した市街地でも扱いやすい点が特徴です。

大きなスライドドアと低床フロアにより、足腰に不安のある人や大きな荷物を持つ旅行者でも安心して乗り降りできます。

外観や内装は華美な装飾を抑え、耐久性と実用性を重視した仕上がりです。メッキパーツをあえて使わず、素地仕様とすることで、日常的な使用における傷や劣化にも強くなっています。

2列5人乗りのレイアウトを採用したインテリアも落ち着いた色合いでまとめられ、長時間の乗車でも疲れにくい空間が意識されています。必要な装備をしっかり押さえつつ、コストを抑えるという姿勢が随所に感じられます。

パワートレインは1.5リッターLPGハイブリッド専用の1NZ-FXPエンジンを採用し、WLTCモードで16.5km／Lの優れた低燃費を実現。

最高出力74ps、最大トルク111Nm、システム最高出力100psと、タクシー用途に十分な動力性能も確保しています。

こうした装備を備えながら、「ジャパンタクシー 和」の価格（消費税込み）は 345万5100円 と、最上級モデルの匠グレード（368万600円）より22万円以上安価な価格設定で、最も購入しやすいモデルとなっています。

ジャパンタクシー和グレードについて、ネット上では「見た目は地味だけど実際は使いやすそう」「和グレードで十分という事業者の気持ちが分かる」「安全装備が標準なのは評価できる」「燃費と耐久性を考えるとコスパは高い」「派手さより実用性重視なのが好印象」「日本らしいデザインで外国人にもウケそう」といった意見があり、実直な一台としての評価が広がっています。