＜義母にバラされた！＞義実家で食事会「大切な発表があります！」え、義母が言うの？【第3話まんが】
私はカオリ。妊娠がわかったものの、喜びに浸る間もなく義母から電話で妊娠を祝福されました。どうやらまたもや夫が伝えてしまったようです。本当に腹が立ちます……。さらに義母からは、まだ不安定な妊娠初期にもかかわらず、産後のお世話の申し出が。プレッシャーを感じてしまいます。夫に注意しても軽く受け止められ、私の気持ちはまったく理解してもらえません。義母の親切心はわかりますが、今はまだそっとしておいてほしいのです。
次の週末、義実家での食事に招かれました。気が進まないのですが、夫が勝手に私も行くと伝えてしまい……。波風を立てたくない私は、渋々ながら向かうことにしました。
義妹は、気遣いができる優しい女性です。義母のような押し付けがましさがないので、私はいつも心穏やかに接することができます。義妹もいるなら、少しは気が紛れるかもしれません。
先に到着していた義妹は、私たちに気づくとにこやかに微笑みました。義母があれこれ用意してくれて、私たちは食事をはじめました。楽しく話をしていたら、義母が突然楽しそうに話し出しました。
そして、私の嫌な予感は的中してしまったのです……。
勝手なことをベラベラと話す義母。夫はニコニコしながら黙って聞いているだけです。
私は何も言えなくなり、思わず黙り込みました。顔が熱くなるのを感じます。私の様子を見た義妹からは、いつもの穏やかな笑顔が消えていました。
義妹は義母を真顔で見つめ、そして静かに口を開きました。
義母に食事に誘われて、渋々ながら義実家へ行きました。
義妹もいて、和やかに食事がはじまるかと思ったら、義母が突然「カオリちゃんが赤ちゃんを授かったの！ 産後はウチに来てもらうのよ」と発表。
安定期前なのに勝手に決められ、私は言葉を失いました。
すると義妹が「それ、私が聞いていい話だったの？」と静かにひと言。
場の空気が一変したのです。
私は義妹の言葉と予想外の展開に、ただただ驚きました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
