広島テレビの宮脇靖知キャスターが、独自の視点で徹底取材し、お伝えする『ミヤワキのシテン』では、日々の暮らしに役立つ旬な情報をお伝えします。今回は、米の価格です。高止まりが続いている理由と、今後の見通しについて取材しました。



東広島市に工場を持ち、精米から販売まで手掛ける食協の社長・武信和也さんに、価格の高止まりについて話を聞くと、一番の要因は、仕入れ価格の高騰だと言います。



■食協 社長・武信和也さん

「６０キロの玄米で、１万２～３千円の時もありました。今は、３倍の３万５～６０００円という値段で買っているので、商品にするときに３０００円台の米はなかなか出づらい。赤字になってくるというのが現実に見えてくるので、値段を下げようとしても、下げられないのが現状です。」

ＪＡが生産者に支払う概算金は、全国的に高騰しています。新潟県では、コシヒカリが６０キロ当たり３万３０００円と、２０２４年の倍近くです。それでも今後、値段が下がる可能性はあるといいます。





■食協 社長・武信和也 さん

「売れ残ったお米を持っていても、３万円以上の米は売れないというところが、２万５０００円、２万円、また１万５０００円で手放すことになれば、値段が下がる可能性はあると思います。」

農水省は、２０２６年６月の民間在庫量を、最大で２２９万トンと見込みますが、一般には２００万トンが適切な在庫量です。すると、在庫が多くなることで売れなくなることを懸念し、なるべく早く安値で市場に出す取引業者が出てくることにより、現在より１万円低い６０キロ２万５０００円で仕入れることができると、店頭価格は３５００円くらいなるといいます。

実は企業努力により、すでに５キロ４８００円が３８００円になっているものも出ています。その理由は、工場内にありました。



■広島テレビ 宮脇靖知キャスター

「並んでいるコメを見ると、『広島県産のコシヒカリ』と書かれているものもあります。 こちらは『コシヒカリ』と書いてはいるんですが、産地をうたっていないもの。こちらは『広島の米』と書かれているんですが、どの銘柄のコメなのか書かれていません。」

現在、５キロ４０００円台のコメが主流ですが、同じコシヒカリでも複数産地のものや、広島県産でも銘柄の異なるものをブレンドすることで、価格を抑えた３０００円台のコメが、１２月中旬から店頭に並び始めました。

■食協 社長・武信和也さん

「４０００円台のコメは高いのではないかという、消費者からの意見を聞いております。消費を落とさないために、工夫して安いコメを少しでもたくさん市場に出していこうと、努力をしているところです。」

３８００円前後のコメには、産地や銘柄だけでなく、令和７年産のコメに２０２４年産のコメもブレンドしています。中身は、ほとんど令和７年産のコメで、食味をした上で配合しており、味に関しては全く問題ないということです。最新のコメ価格事情について、お伝えしました。



【テレビ派 ２０２５年１２月１７日放送】