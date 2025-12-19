Á°ß·ÇÕ¤Ï¾Þ¶âÁí³ÛMAX2²¯±ß¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤Ä´À°Ãæ¤Ê¤É¤Ç3»î¹ç¸º¡¡¹ñÆâÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î2026Ç¯ÆüÄøÈ¯É½
ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤Ï19Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ë½£¥Ä¥¢¡¼¤È¤Î¶¦ºÅÂç²ñ¡ÖISPS HANDA Japan-Australasia Championship¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ºÇ½ªÀï¡Ö¥´¥ë¥ÕÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Þ¤Ç22»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ë½£¤È¤Î¶¦ºÅÂç²ñ¤Ï½Ð¾ì¿Í¿ô156¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢JGTOÏÈ¤¬66¿Í¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï¡ÖÅì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÈÆ±ÆüÄø¤Î4·î9¡Á12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«ºÅ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ïº£Ç¯¤Î25»î¹ç¤«¤é3»î¹ç¸º¤Î22»î¹ç¡£¡ÖISPS HANDA ²Æ¤Î·èÀï¡¦Ã¯¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤À¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥Ê¶ä¹Ô ¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡Ö¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡¢¿·µ¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î3»î¹ç¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³«ºÅÄ´À°Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖISPS HANDA ²Æ¤ËÇúÈ¯ ¤É¤ì¤À¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¼è¤ì¤ë¤ó¤À¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¤Ë¡¢¡ÖACN¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï1²¯2000Ëü±ß¤ËÁý³Û¤·¤¿¡£¥×¥í¥¢¥Þ»²²Ã¸¢¤ò°ìÈÌÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤Î¼ý±×¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ°ß·ÇÕ MAEZAWA CUP¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎºÇÂç4²¯±ß¡Ê¼ÂºÝ¤Ï2²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤«¤éºÇÂç2²¯±ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§¤¬¤Ä¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢ ¥»¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥«¥Ã¥×¡×¤Ï³÷À¸¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡¢¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ï¥¿¥é¥ª¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¼¢²ì¸©³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÆÂç²ñ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¥¾¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬500pt¡¢525pt¡¢550pt¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï625pt¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï750pt¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼Éô¤ÎACN¥Ä¥¢¡¼¡Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¤Ï13»î¹ç¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡2026Ç¯¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È°ìÍ÷
