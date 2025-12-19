石橋凌、親子2ショットで“父の顔” 娘・優河がなつかしい思い出写真を公開「仲の良さがあふれた写真」「とっても素敵です」 妻は原田美枝子
俳優・ミュージシャンの石橋凌（69）＆俳優・原田美枝子（66）夫妻の長女で、シンガー・ソングライターの優河が18日、自身のインスタグラムを更新。「3歳くらいのわたしと若い父」と紹介し、父・凌とのなつかしい親子2ショットを披露した。
【写真】「仲の良さがあふれた写真」石橋凌＆娘・優河のレアな親子2ショット
優河は前日の17日、自身の公式YouTubeチャンネルで凌と“歌唱コラボ”した2本のスペシャルな動画をアップ。「優河 × 石橋凌」と銘打ち、「White Christmas」「Have Yourself A Merry Little Christmas」とホリデーシーズンにぴったりの2曲を息ぴったりに歌い上げた。
概要欄で優河は「ずっと、表現者であるわたしの父 石橋凌と歌いたいと思っていました。子供の頃から父の歌う姿を間近で観てきて、うたう、とはどういうことなのか、言葉で教わったことはありませんが、この目で、肌で、心で感じて来ました。彼の歌を聴くたびにそのエネルギーに驚き、そして今世の中に必要な歌だと強く感じます。機会は待っていてもやってきません。わたしがやらなければ誰がやる！今やらなければいつやる！という強い気持ちが湧いたこのタイミングで、親子共演を実現できたこととても嬉しく思っています」と、今回の親子共演への思いを吐露。
続けて「わたしがうたを歌えるのは、彼から頂いた命と身体があるからです。この想いを快く形にしてくれたミュージシャン、チームに、そしてこの企画を世に出すにあたって背中を押し続けてくれた家族に心から感謝します。年末、忙しい時期にひと息つけるような時間になったら嬉しいです」と記した。
動画公開から一夜明け、優河はインスタで「昨夜の動画にたくさんコメントくださりありがとうございます 直前までどきどきアップしようかしまいか迷っていたのでみなさんにあたたかく受け取ってもらえて本望です」と感謝した。
投稿では「3歳くらいのわたしと若い父。スイカ食べてます」と、幼少期の優河と父・凌の貴重なプライベートショットも掲載。あどけない優河と“父の顔”をのぞかせた凌が印象的な、ほほ笑ましい1枚となっている。
貴重な写真や親子共演に対し、ファンからは「素敵な親子写真」「仲の良さがあふれた写真」「とってもとっても素敵です」「歌、とっても素敵でした。ぜひ、また聴きたいです」「優河さんの魅力的なお声と、石橋凌さんの昔から変わらないお声を聴いて嬉しく思いました」「凌さん優河さん サイコー」などと、大きな反響が寄せられている。
【写真】「仲の良さがあふれた写真」石橋凌＆娘・優河のレアな親子2ショット
優河は前日の17日、自身の公式YouTubeチャンネルで凌と“歌唱コラボ”した2本のスペシャルな動画をアップ。「優河 × 石橋凌」と銘打ち、「White Christmas」「Have Yourself A Merry Little Christmas」とホリデーシーズンにぴったりの2曲を息ぴったりに歌い上げた。
続けて「わたしがうたを歌えるのは、彼から頂いた命と身体があるからです。この想いを快く形にしてくれたミュージシャン、チームに、そしてこの企画を世に出すにあたって背中を押し続けてくれた家族に心から感謝します。年末、忙しい時期にひと息つけるような時間になったら嬉しいです」と記した。
動画公開から一夜明け、優河はインスタで「昨夜の動画にたくさんコメントくださりありがとうございます 直前までどきどきアップしようかしまいか迷っていたのでみなさんにあたたかく受け取ってもらえて本望です」と感謝した。
投稿では「3歳くらいのわたしと若い父。スイカ食べてます」と、幼少期の優河と父・凌の貴重なプライベートショットも掲載。あどけない優河と“父の顔”をのぞかせた凌が印象的な、ほほ笑ましい1枚となっている。
貴重な写真や親子共演に対し、ファンからは「素敵な親子写真」「仲の良さがあふれた写真」「とってもとっても素敵です」「歌、とっても素敵でした。ぜひ、また聴きたいです」「優河さんの魅力的なお声と、石橋凌さんの昔から変わらないお声を聴いて嬉しく思いました」「凌さん優河さん サイコー」などと、大きな反響が寄せられている。