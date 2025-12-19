70歳・國村隼、ピアノ初挑戦で猛特訓「1ヶ月平均1、2時間」 片平なぎさも苦戦「この手、誰の手？って」
俳優の國村隼（70）、尾崎匠海（26／INI）、片平なぎさ（66）、加藤史帆（27）が19日、都内で行われたフジテレビ系クリスマスイブスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（24日 後10：00〜11：34）の記者会見に出席。夫婦役を演じる國村と片平が、ピアノに初挑戦したことについて語った。
【写真】後ろ姿も素敵！オーナメントを手に取る尾崎匠海
國村は、撮影にいて「大変でした。鍵盤というものを触るのが初めてだったんです」とポツリ。「1ヶ月ぐらい平均1、2時間ぐらいは練習するようにしていました。小指と薬指を動かすことがなかったので、強張ってしまうこともありました」と、猛特訓を重ねたと明かした。
片平も「『この手、誰の手？』ってぐらい、思った通りに動かない！何とかなるところまでこぎ付けたら、先生が『じゃあ、足をつけましょう！』って」と、共感した。
さらに、片平は「せっかくはじめたので、（作品では）『月の光』を8小節しか弾いていないのですが、譜面をいただいているので、解読して14小節までいったんです」と告白。「その倍は、来年いっぱいかかっていきたいなと思います」と意気込むと、尾崎は「続編で！」とノリノリだった。
本作は、最愛の妻・小百合（片平）の死でふさぎ込む男・渡会喜一郎（國村）と、ピアノの才能を持ちながら夢を諦めた青年・佐々木匠（尾崎）がピアノのレッスンを通して心を通わせ、過去や傷と向き合い、未来への一歩を踏み出していく喪失から再生を描いたヒューマンドラマとなる。加藤は、匠と幼なじみで恋人のデザイナー・須藤ゆりあを演じる。
