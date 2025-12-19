スポーツ・チャンネル「DAZN」が19日までに公式ボクシングX（旧ツイッター）アカウントを更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が現代最強プロボクサー“四天王”を実名で挙げた。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のプロモーションとして尚弥がゲスト出演した動画投稿された。

尚弥は現代最強プロボクサー“四天王”として、井上尚弥、先日引退表明した世界5階級制覇王者で現WBA＆IBF＆WBO統一世界スーパーミドル級王者テレンス・クロフォード（米国）、世界ヘビー級4団体統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、スーパーフライ級で3団体統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（米国）の名前を挙げた。

バムは今後バンタム級へ転向する。他の動画としてバムについては対戦したい1人だと明かし、「倒せると確信している？」という質問には「イエス」と笑顔を見せた。

そして「あなたは、世界一の選手ですか？」という質問にも「イエス」と自信満々の表情を見せて、27日のアラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦について「相手をKOしますか？」にも「イエス！」と気合を入れた。