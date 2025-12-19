¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ö47ºÐÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¡Ö²¿¤Ë¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡¢ÃË¤Ãµ¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê54¡ËÌðºî·ó¡Ê54¡Ë¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌÚÍËJUNK¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£°ìÉô¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿½÷Í¥Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
FRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï18ÆüÌë¤Ë¡ÖÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ7ºÐ²¼¤Î¥¨¥ê¡¼¥Èµ¯¶È²È¤È¡Ø¥»¥ì¥Ö¤ÊÌ©°¦¡Ù¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÄ¹Ã«Àî¤ÎÇ®°¦¤òÊó¤¸¤¿¡£
Ìðºî¤Ï¸«½Ð¤·¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿¤Ë¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤À¤è¡©¡¡¤¢¤Î´¶¤¸¤Ï¥ê¥¢¥ë¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡¡ÎøÂ¿¤½÷¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤À¤±¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÊÀ¸³è¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¾®ÌÚ¤Ï·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡Ö¥ß¥Ë¤À¤è¤Í¡£ÄÁ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ìðºî¤â¡Ö¤à¤·¤íÃË¤Ãµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî¤Ï08Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¿·Æ£À²°ì¤È¸òºÝ3¥«·î¤Ç·ëº§¡£09Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢12Ç¯1·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£21Ç¯10·î¡¢¿·Æ£¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£