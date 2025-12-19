【注意】“知らなかった!”じゃ済まされない! 海外での「大麻入りお菓子」に要注意 - 緊急搬送や検挙も
年末年始、帰省や旅行にお出かけする方も多いと思いますが、海外旅行を予定されている方に、政府広報から注意喚起です。
海外旅行を予定しているかた
要注意!こんな中にも大麻成分が⚠️
海外では、大麻成分入りのキャンディやクッキー、チョコレートなどが販売されていることがあり、知らずに食べて緊急搬送された事例も報告されています。
また、日本国内に持ち帰ることがないよう注意が必要です🙅
(@gov_onlineより引用)
カナダ、タイ、アメリカなど、「大麻」を合法としている国では、大麻成分入りのキャンディやクッキー、チョコレートなどが販売されています。これ、すごく怖いですよね。
一見、普通のお菓子と見分けがつかないので、知らずに購入してしまうと大変なことに。実際に、知らずに食べて旅先で緊急搬送されたり、国内に持ち帰ってしまい、密輸入で検挙された事例もあるのだとか。逮捕されたりなんかしたら、楽しい旅行が一転、多くのものを失うことになるやも……。
そんな事態にならないために、海外でお菓子を購入する際はパッケージの表示などをしっかりチェック! 大麻が含まれている製品の多くは「Cannabis(=英語で大麻)」という文字や大麻の葉の絵が描かれていたり、警告ラベルが貼られているのだとか。また、不自然に高価なのも要注意です。
もちろん、ライセンスを持った大麻専門店に入店するのはもってのほか。また、知らない人から「グミ食べる?」なんて声をかけられても、NO! 羽目をはずし過ぎて「1回だけなら大丈夫」と思っても、絶対に口にしてはいけません。
知らなかった!は通用しない時代。楽しい旅の思い出を台無しにしてしまうことのないよう、くれぐれもご注意を!
