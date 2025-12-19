岐阜県海津市の千代保稲荷神社の周辺で、集団暴走をしたとして高校生ら4人が逮捕されました。

【写真を見る】｢ゲーム感覚だった｣ 高校生ら4人を逮捕 オートバイや原付バイクで集団暴走した疑い “おちょぼさん”の愛称で知られる千代保稲荷神社周辺 岐阜･海津市

逮捕・送検されたのは、いずれも愛知県春日井市に住む男子高校生ら4人です。警察によりますと、4人はことし10月、「おちょぼさん」の愛称で知られる、海津市の千代保稲荷神社付近で、オートバイや原付バイクあわせて4台で、約1kmにわたり、信号無視を繰り返すなどの危険な集団暴走をした疑いがもたれています。

「ゲーム感覚だった」4人は容疑を認める

警察の調べに対し、4人はいずれも容疑を認め、「ゲーム感覚だった」などと供述しているということです。



千代保稲荷神社は毎月、月末から翌1日にかけて「月越参り」で夜通しにぎわいますが、ことしは神社周辺でトラブルや事故が発生していたことから警察がパトロールを強化していました。