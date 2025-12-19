史上最多の1万1521組がエントリー

12月21日に決勝戦が行われる、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」（テレビ朝日系）。

2001年の開始以来、今年で21回目となるが、今では、高視聴率を叩き出す年末の一大コンテンツに成長。昨年は、令和ロマンが結成7年目、2年連続トップバッターにして、2年連続優勝という快挙を成し遂げた。

今大会の出場者数は、昨年より1000組以上増え、史上最多の1万1521組。8月から開始された予選を経て、12月4日に行われた準決勝で決勝に進出するファイナリスト9組が決定している。その9組とは、以下の通り（あいうえお順）。

※カッコ内は所属事務所と決勝戦出場回数

エバース

（吉本興業/2年連続2度目）

豪快キャプテン

（吉本興業/初）

真空ジェシカ

（プロダクション人力舎/5年連続5度目）

たくろう

（吉本興業/初）

ドンデコルテ

（吉本興業/初）

ママタルト

（サンミュージックプロダクション/2年連続2度目）

めぞん

（吉本興業/初）

ヤーレンズ

（ケイダッシュステージ/3年連続3度目）

ヨネダ2000

（吉本興業/2022年以来2度目）

この9組に、当日行われる「敗者復活戦」を勝ち抜いた1組を加えた合計10組が決勝戦で激突する。

エバース、真空ジェシカ、ママタルト、ヤーレンズ、ヨネダ2000の決勝戦出場経験のある実力派5組に、豪快キャプテン、たくろう、ドンデコルテ、めぞんの初出場4組が挑むという図式である。お笑いプロダクション関係者はこう話す。

「決勝戦経験者は誰が優勝しても文句なしの実力派揃いです。しかし、ファーストステージの順番は、『笑神籤（えみくじ）』というくじ引きで決められるので、これに大きく左右される。それに挑む初出場の4組がどれだけ爪痕を残せるか、あるいは番狂せ的に、最終決戦までコマを進め、一気に栄冠を手にするかが見どころでしょう」

大会の“台風の目“になりそうなのは…

それでは初出場の豪快キャプテン、たくろう、ドンデコルテ、めぞんの4組の中でダークホースとして、今大会の“台風の目”になりそうなのは、どの組か。お笑い評論家のラリー遠田氏はこう話した。

「個人的に注目しているのはドンデコルテです。ボケ担当の渡辺さんの力強いけどちょっと情けない哀愁のあるおじさんキャラが魅力的です。いかにも生真面目な中年男性という雰囲気の渡辺さんが、自信満々の口調で情けないことを堂々と語る漫才スタイルが斬新。準決勝でも圧倒的にウケていたので注目しています」

確かに渡辺はキャラも立っていて、決勝進出会見では、決勝進出の感想を聞かれ「これでやっと人の実家を出られる」と、40歳にして同期の芸人・カゲヤマの益田の実家に10年近く居候させてもらっていると告白。優勝賞金1000万円を「ご実家の塀を立て直したい」と恩返しに使いたいと語ってウケていた。

一方、お笑い研究家の鈴木旭氏は……。

「僕が注目してるのは豪快キャプテンですね。飄々とした広島弁のべーやんさんに対し、恰幅の良い関西弁の山下ギャンブルゴリラさんが怒涛のツッコミを見せる漫才が特徴。いま大阪の劇場で一番ウケていると評判の2人が、苦手意識のあった東京の観客を前に再度爆発を起こせるか。決勝当日が非常に楽しみです」

豪快キャプテンは、同じく決勝進出会見で、念願の決勝進出について「うれしかったです！」とストレートに喜びを表明。周囲から「優勝候補」と言われ続けてきたものの、かつては敗者復活戦の投票で惨敗しているだけに気合十分だ。

一方、準決勝では独特な空気感を漂わせ、かなり受けていたたくろうや、過去は3回戦止まりで、今回が初の準決勝・決勝進出となり勢いに乗るめぞんにも要注意だ。

数あるお笑い賞レースの中で、最も注目度の高い大会に成長した「M-1グランプリ」。“漫才日本一”の称号を手にするのは果たして誰なのか。

