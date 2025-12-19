日本時間午後１０時半にウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁がテレビに出演する。前日に１１月の米消費者物価指数が発表されており、総合、コアとも、前年比の伸びが予想を下回り、９月から鈍化した。こうした結果を受け、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）には追加利下げの余地があるとの認識を示すようなら、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧州の中銀関係者が相次いで発言することになっている。日本時間午後６時にはコッハー・オーストリア中銀総裁が最新経済予測を公表、シムカス・リトアニア中銀総裁が最新経済予測を公表、レーン・フィンランド中銀総裁が講演、同午後７時にはカザークス・ラトビア中銀総裁が最新経済予測を公表、同午後７時半にはスレイペン・オランダ中銀総裁が講演、同午後８時にはペレイラ・ポルトガル中銀総裁が講演、同午後９時にはチポローネ欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事が挨拶、同午後１０時にはカジミール・スロバキア中銀総裁が講演、同２０日午前０時１０分にはレーンＥＣＢ専務理事兼チーフエコノミストが経済会議に出席する。



さらに、日本時間２０日午前０時には１１月の米中古住宅販売件数も発表される。大方の予想は、年換算４１５万戸となっており、前月の同４１０万戸を上回り、３カ月続けて増加するとみられている。



