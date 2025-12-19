¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°ºÇ¿·ºî¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡×¡Ç26Ç¯²Æ¸ø³«
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖDISCLOSURE DAY(¸¶Âê)¡×¤ÎÊüÂê¤¬¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡×¤Ë·èÄê¡£2026Ç¯²Æ¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤â·è¤Þ¤ê¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÇÛµë¤ÏÅìÊõÅìÏÂ¡£
ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡£Å·µ¤Í½Êó¥¥ã¥¹¥¿ー(¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È)¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÅ·µ¤Í½Êó¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÃæ¡¢Èà½÷¤ÎÀ¼¤¬¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤·»Ï¤á¤ë¡Ä¡Ä¡£ÉÔµ¤Ì£¤Ç°Û¼Á¤Ê¤½¤Î¡È²»¡É¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊó¡ã2026Ç¯²Æ ÆüËÜ¸ø³«·èÄê¡ª¡ä
Â³¤¯±ÇÁü¤Ï¡¢¿¹¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬²¿¤«¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¡£°ì¸«¤Ê¤ó¤Î´Ø·¸À¤âÌµ¤µ¤½¤¦¤Ê±ÇÁü¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤±§Ãè¤òÁÏ¤Ã¤Æ/¿ÍÎà¤À¤±¤ËÂ÷¤¹¤«¤·¤é?¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿Í¡¹¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¿Á°Äó¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤°Í½´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆæ¤ÎÃËÀ(¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー)¤¬¡¢¡ÖÁ´¿ÍÎà¤Ï¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¡È³«¼¨¡É¤¹¤ë/Á´À¤³¦¤Ë°ìÀÆ¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿ÍÎà»Ë¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤Û¤É¤Î¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê»ö¼Â¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹±ÇÁü¤È¡¢ÁÔÂç¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÊª¸ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë²æ¡¹¤Ë¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Î¿¿¹üÄº¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡¢»ê¶Ë¤Î±ÇÁü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖE.T.¡×¤ä¡ÖA.I.¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¦¥ê¥Ýー¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡È¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°SF¡É¤Î¿¿¹üÄº¤¬º£¡¢¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄ
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Î¸¶°Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×¡£¥³ー¥×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×¡Ö¥í¥¹¥È¡¦¥ïー¥ë¥É/¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×¡Ö±§ÃèÀïÁè¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º/¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¤Î²¦¹ñ¡×¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×30²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤â½¸·ë¡£¼ç±é¤Ï¡¢Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¾Þ(SAG)¼õ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¤Î¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È(¡Ö¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー¡×¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡×)¡¢¥¨¥ßー¾Þ¤ª¤è¤Ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー(¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¡Ö¥¶¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡×)¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹(¡Ö±Ñ¹ñ²¦¤Î¥¹¥Ôー¥Á¡×¡Ö¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡×¥·¥êー¥º)¡¢U2¤Î¥Ü¥Î¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ô¡¦¥Ò¥åー¥½¥ó(¡Ö¥Ð¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥¿ー¥º¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×)¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ë2ÅÙ¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´(¡Ö¥·¥ó¥·¥ó¡¿SING SING¡×¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¡§¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡×)¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£