柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが、「時の人」との豪華２ショットを披露した。

１９日までにインスタグラムに「山本由伸選手とお会いしました」と記し、ドジャース・山本由伸投手との２ショットをアップ。山本が内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞を受賞した１７日の「第５５回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典」に谷さんも招待された際に撮影したもので「時の人！多くの人々から愛され、今一番注目を集めている世界で大活躍中」と紹介。

また「野球選手は大柄な選手が多いイメージを持っていましたが、由伸選手に実際にお会いするとそれまでの先入観が吹き飛びました。あの体のどこから世界を魅了する顕在能力があふれ、潜在能力が秘められているのでしょう。そう感じたのは私だけではないかもしれません。また、そのギャップこそが、人々に大きな勇気と希望、そして元気を与えてくれるのでしょうね」とつづった。

この投稿には「山本選手が皆から愛される理由の代弁をありがとうございます！」「ヤワラちゃんがどれだけ偉大な存在だということがわかりますね！」「レジェンドお２人のツーショットですね」「柔ちゃんも、ちっちゃくてびっくりしましたよ。そんなパワーがこんな小さな体からどこから出てくるのかと」「レジェンド同士並びますと、輝きが増しますね」「お二人ともオーラがすごい」「ワオ！！」などの声が集まっている。