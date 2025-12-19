１６日、北京大運河博物館「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面 深海考古特別展」の展示品。（北京＝新華社記者／羅鑫）

【新華社北京12月19日】中国北京市の北京大運河博物館で16日、南中国海で見つかった明代の2隻の沈没船から引き揚げた文化財を展示する「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面 深海考古特別展」が開幕した。引き揚げた928点（組）の文化財の約3分の1を厳選して展示。多くは海南省から運んだ。

500年以上前、海を舞台に東西を結んだ交易路「海のシルクロード」を航行していた2隻の船が、それぞれ異なる時期に難破し、南中国海北西部の大陸斜面の水深約1500メートルの海底に沈んだ。積み荷の磁器や陶器、銅器、原木などは深海で長い眠りについたが、中国の水中考古学の進歩がこれらの「タイムカプセル」を開き、貴重な遺物が歴史と共に地上へ引き揚げられた。

１６日、北京大運河博物館「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面 深海考古特別展」に展示された「琺華貼金鏤空孔雀牡丹文大罐（ほうかちょうきんろうくうくじゃくぼたんもんだいかん）」。（北京＝新華社記者／羅鑫）

2隻の沈没船は現在、「南中国海西北斜面1号沈没船遺跡」、同2号遺跡と呼ばれる。国家文物局の唐煒（とう・い）副局長は両遺跡について、かつての中国人が南中国海を開発、利用し、往来していた歴史的事実の実証であり、中国の海洋史や陶磁史、海外貿易史、さらには海のシルクロードの研究に重要な意義を持つと説明した。

同展は中国国家文物局考古研究センターと中国科学院深海科学・工程研究所、首都博物館などが共同で主催。会期は2026年3月15日まで。（記者/羅鑫）

１６日、北京大運河博物館「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面 深海考古特別展」で展示された「琺華（ほうか）」磁器。（北京＝新華社記者／羅鑫）

１６日、北京大運河博物館「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面 深海考古特別展」で紹介されたロボットアームによる遺物回収作業の映像。（北京＝新華社記者／羅鑫）

１６日、北京大運河博物館「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面 深海考古特別展」に展示された黒檀。（北京＝新華社記者／羅鑫）

１６日、北京大運河博物館「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面 深海考古特別展」で展示を見る人たち。（北京＝新華社記者／羅鑫）