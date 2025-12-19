片岡鶴太郎、手作りのクリスマスリースが「センスいい〜」「可愛い」「素敵」と話題
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（70）が18日、自身のインスタグラムを更新。手作りのクリスマスリースを披露した。
【写真】「センスいい〜」「可愛い」片岡鶴太郎の手作りクリスマスリース
片岡は「先日のフラワーレッスンでひと足早いクリスマスリースを造りました」と写真を添えて報告。公開された写真は、木の実をふんだんにあしらった温かみのあるデザインで、高い芸術的センスがうかがえる仕上がりとなっている。
作品について「木の実の香りに季節の気配が宿り、部屋にそっと灯りが灯る様です」と詩情豊かな表現で描写。「皆さまも温かな聖夜をお迎え下さいませ」と、ファンに向けて穏やかな願いをつづった。
コメント欄には「センスいい〜」「可愛い」「素敵」「癒されます」などの声が多数寄せられている。
