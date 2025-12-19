■これまでのあらすじ

夫の心ない態度に限界を感じていた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していたことを知り、これだけは渡すまいと胸に誓う。かつて、夫に内緒で行ったママ友とのお茶会がバレてレシートの提示を迫られ、紛失した妻は夜道を必死に探し回る羽目に。結局見つからず、同じレシートを持つママ友に助けられて帰宅する。節約を強要する夫は自分の弁当だけ購入し、妻の分はない。その矛盾に揺れる中、息子が「お母さんの分は？」と心配して弁当を半分残してくれた。その優しさに、妻は思わず息子を抱きしめる。すると、何事もなかったかのように夫が声をかけてくるのだった。



■夫に別室へ呼び出されて──

■まだ疑うなんて…信じられない■あんなに必死に探したのに…確認もしないの？レシートが見つかったことを伝えようとした瞬間、夫はその言葉を遮り、妻を別室へ呼び出しました。そこで告げられたのは、「レシートを作るために飲み直してきたんじゃないのか」という疑い。あまりの理不尽さに、妻は思わず「そんなに疑うなら時間を見ればいいでしょ」と反論します。しかし夫は「もういいよ」とだけ言い残し、確認もせず寝室へ。夜道を必死に探し回り、忙しいママ友の家にまで頭を下げに行き、ようやく手にしたレシート。その裏にあった妻の労力や気持ちは、まるで存在しなかったかのように扱われました。その一言に、妻の胸には虚しさが静かに広がっていくのでした。(ちなきち)