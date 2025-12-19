5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。王貞治球団会長（85）について語った。

この日はチームメイトの野村勇内野手とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑は「ソフトバンクホークス、王貞治さんが球団会長ということで、よくお会いする機会は？練習ミニ来たりとかあるんですか」と質問。川瀬は「（みずほ）ペイペイ（ドーム）での試合の際にはほぼ毎日、練習風景見てますんで」と打ち明けた。

「アドバイスもくれたりとか」と続けると、どのようなアドバイスを受けたのかとの質問も。川瀬は「僕は初ホームランを打ったので、今年。“もっと自信を持って、もっともっと狙っていっていいんじゃないか”っていう」と笑顔を見せた。

澤部が「そうするとやりがいもねえ。上がりますね」と話せば、川瀬は「上がりますね、めちゃくちゃ」と目を細めた。

さらに「僕が初めてホームランを今年打った日が、王会長の誕生日で、そのホームランボールに王さんの直筆サインを書いていただいて」と告白。写真も披露し「これはもう家宝ですね」と声を弾ませた。

野村は王氏からサインは「まだもらえてないんですけど」としたものの「アドバイスはよくしていただきます」。サインは欲しいかと振られ「はい。僕も打った時もらったら良かったなと」とうらやんだ。