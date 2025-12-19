お笑いコンビ・男性ブランコが１８日、テレビ朝日系「アメトーーク」に出演。今年のＭ−１グランプリでまさかの２回戦敗退となったときの心境を生々しく明かした。

この日は毎年恒例「２０２５反省会 もっとやれるハズだったのに」として、芸人達が今年を振り返り反省会。男性ブランコは「今年はこのネタ、いいのができた！というのが１本できた」とし、Ｍ−１グランプリに挑戦。自信満々で参加するも「２回戦で敗退」した。

Ｍ−１では２２年に決勝進出。毎年準決勝までは手堅く進む実力コンビだけに、２回戦敗退はまさかの展開。浦井のりひろは「（２回戦は）配信もないし、お客さんも３分の２ぐらいで、内容が外に漏れない。だから方々から何したん？って」と聞かれたといい、「噂が広がって、最近では下半身露出漫才という噂だけが独り歩き」と、デマまでが飛び交うように。

恥ずかしさから、２人は「今年はマユリカとかバッテリィズが出場してない。だからこっそり出てない感じにしようとして隠してたら、ネットニュースになって一気に拡散」と広まってしまうことに。

「皆さん、優しいから『追加合格あるよ』と言ってくれ、そこにすがるつもりはないが、願っていたら数日後、名前なく。２回戦に２回落ちた」と苦笑い。「来年はラストイヤーなんで駆け抜けたいと思う」と意気込んでいた。