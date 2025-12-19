快楽を超え真の姿へ！「魔法少女にあこがれて」第60話が「竹コミ！」にて公開！
【第60話】 12月19日公開
竹書房は12月19日、小野中彰大氏によるマンガ「魔法少女にあこがれて」第60話を「竹コミ！」にて公開した。
本作は、魔法少女にあこがれているにも関わらず、悪の組織の女幹部になってしまった柊うてなの活躍が描かれるコメディ作品。第60話では、うてながマゼンタの正当な真化を目覚めさせるため、「ラブポーション」を使った作戦を実行する。
なお、現在「竹コミ！」では直前のエピソードも無料で公開されている。【最新話】
【魔法少女にあこがれて】
わたし、柊うてなは魔法少女が大好きなごく普通の少女☆ある日、変身する力を与えてくれそうなマスコット的なやつに出会って不思議な魔法をかけられちゃった！これでわたしも魔法少女に――と思ったらえ？ なにこの格好？悪の組織の女幹部ってどういうこと！？これからわたしどうなっちゃうの～～～！！？魔法少女ファンの心優しい内気な少女がサディスティックに大変身！！？正義と悪の激しいサディスティック・マジカルコメディ！！
