“三度目”のマンC入り？　チェルシーのマレスカ監督がペップ監督の後任候補に浮上

ヘキサゴンカップ、54および国際パデル連盟が連携し、パデル競技初の公式チーム制サーキット「ヘキサゴン・ワールドシリーズ」を創設。Cupra FIPツアーおよびプレミアパデルと並び、同競技の国際カレンダーを統一へ