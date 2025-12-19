&TEAM（エンティーム）の公式Xが更新。最終話を迎えたグループのYouTubeコンテンツ『東京お23（とうきょうおにいさん）』のビハインドフォトが公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】①～③東京の夜景を背景に船上でポーズする&TEAMメンバー ④最終回を締めくくる集合ショット 【動画】⑤『東京お23』最終回

■&TEAMが船上から月に向かって叫ぶ！『東京お23』最終回

&TEAMメンバーが東京23区を独自に調査・取材し、メンバーそれぞれの個性が詰まったガイドブックを制作する同コンテンツ。12月18日には最終話となる『船上BBQで #東京お23 を振り返る』エピソードが公開された。

港区から最後のゴールとなる墨田区へ向かい、船に乗り込んだ9人。「Let’s 出航！」という掛け声とともに出発すると、デッキに上がり、東京の夜景を眺めながら行き交う船に向かって「ワオーン」とハウリングしたり、「ありがとう『東京お23』！」と叫んだりと、テンションは最高潮に。

船上BBQではK（ケイ）とTAKI（タキ）が料理を担当。出来上がりを待つメンバーたちによる“即興ライブ”も披露された。楽しい食事シーンに続き、思い出トークでこれまでを振り返りながら、船はゴールである墨田区へ到着。東京スカイツリーを背景に記念撮影を行い、東京23区制覇を祝った。

最後には、JO（ジョウ）が実際にガイドしたお店をLUNE（&TEAMのファンネーム、「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）が訪れていることに触れ、「成功だなって思って、本当にこの企画をできてよかったなって思います」とコメント。リーダーのEJ（ウィジュ）は「まだ東京に来たことがないLUNEのみなさんもたくさんいると思いますので、（番組を通して）ぜひぜひ、いろんな東京の魅力を知ってもらえたらうれしいです」と語り、締めくくった。

Xには、「最終回ビハインドフォト」としてメンバーのソロショット＆集合ショットが公開。船上での楽しい時間を感じさせるリラックスした表情で、思い思いのポーズを決めるメンバーたち。番組のバッジをつける場所にも個性が現れているのでチェックしたい。集合カットでは、メンバーの東京23区を制覇した達成感と清々しさを感じさせる笑顔が印象的だ。

SNSでは、「素敵すぎる神コンテンツでした」「みんなビジュが発光してる」「クルージング『お23』最高！」「ケイタキの親子クッキングかわいすぎ」「番組のおかげで東京で行きたい場所がたくさん増えて嬉しい」「たくさん聖地を作ってくれてありがとう」「平和で可愛くて癒される」「『東京お23』始まった頃と今の人気の上がり方がすごいよね」「新たなコンテンツも待ってるね！」などさまざまな感想で賑わっている。

■『【最終回】船上BBQで #東京お23 を振り返る | &TEAM』