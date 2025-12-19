19日15時現在の日経平均株価は前日比583.82円（1.19％）高の4万9585.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1199、値下がりは344、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を197.55円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が120.33円、東エレク <8035>が87.24円、フジクラ <5803>が27.07円、豊田通商 <8015>が19.55円と続く。



マイナス寄与度は15.38円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が10.86円、京セラ <6971>が10.43円、任天堂 <7974>が9.69円、ファストリ <9983>が8.82円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、銀行、鉱業と続く。値下がり上位にはその他製品、海運、水産・農林が並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

