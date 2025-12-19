【ねこ漫画】猫に氷はNG!?氷に翻弄される尊い猫の姿を描いた漫画に「かわいすぎる」「うちも同じ」とSNSが騒然【作者インタビュー】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。今回は、そんな藤緒家の楽しい光景を描いた漫画をお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を聞いた。
かわいい猫が寒がってないか暑がってないか飼い主は一年中気になるところ。今回紹介するのは、暑い夏に猫を心配した際の話である。作者である藤緒ミルカさんによると、藤緒家の猫たちはどうやら冷たいものがあまり得意ではないという。暑い時期は「冷たいほうがおいしいかと思って、氷を入れてみることもあるんですが、だいたい嫌がられますね」と藤緒さん。氷は普段見慣れない存在のため興味は示すものの、そっと近づいて鼻先が触れた瞬間、驚いてサッと距離を取ってしまうそうだ。
冷たいものが苦手なら近づかなければよさそうなものだが、なぜかコップに入った飲み物には強い関心を示すという。藤緒さんが夏によく飲んでいる炭酸水のグラスに、猫が顔を突っ込もうとすることもあるそうだ。「さすがに猫と飲み物を共有するわけにはいかないので、必死で阻止しています」と藤緒さん。さらに、「氷や炭酸が好きというより、コップ自体が好きなのかもしれません。顔を突っ込むと狭いですし」と苦笑する。
また、漫画に登場した桃のアイスについては、「量が全部適当なんですよね(笑)」と教えてくれた。普段は娘のために、牛乳アイスをよく手作りしているそうで、「牛乳1リットルにハチミツ大さじ4を入れて、混ぜながら煮詰めて冷凍するだけ」という簡単レシピを紹介。「手軽なのに大当たりでした」と笑顔を見せる。
3匹の猫の一つひとつの仕草が、藤緒家の日常をやさしく彩っている。猫との穏やかな暮らしに癒やされたい人は、ぜひ漫画「藤緒家の猫たち」をチェックしてみてほしい。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
