¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤¬17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î´ë²è¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SV¥êー¥°½÷»ÒÂè16Àá¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËNECÀîºê¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤¢¤ëÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ËÁª¼ê¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ï»³ÅÄÆóÀé²Ú¡¦ÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡¦º´Æ£½ÊÇµ¡¦ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤Î4Ì¾¡£¤³¤Î4Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÆü2Ì¾¤º¤Ä¤¬»²²ÃÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ÏCREWÁ°Çä²Á³Ê¤¬20,000±ß¡¢°ìÈÌ²Á³Ê¤Ï22,000±ß¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNECÀîºê¤Î4Áª¼ê¤«¤éÄ¾ÀÜ¥®¥Õ¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅöÆü¤ÈÍâÆü¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
