2026年1月16日と23日の日本テレビ・金曜ロードショーで、『名探偵コナン』のオリジナル作品を放送することが19日、発表されました。

1996年1月8日から放送が始まった『名探偵コナン』は、2026年でテレビ放送30周年を迎えます。それを記念して、2週連続で、過去に金曜ロードショーのために作られた『名探偵コナン』のオリジナル作品を放送します。

1月16日に放送されるのは、2016年に放送開始20周年を記念して放送した『名探偵コナン エピソード“ONE”小さくなった名探偵』。テレビシリーズの第1話、高校生探偵の工藤新一がなぜ江戸川コナンになってしまったのかが新しく描かれています。

原作者・青山剛昌さんの全面監修のもと、第1話『ジェットコースター殺人事件』を完全新作として作り上げ、原作をより忠実に再現しながらも、第1話で描き切れなかったそれぞれのキャラクターたちの行動や気持ちなどのディテールを肉付けし、全く新しい物語に。

さらに、黒ずくめの組織に従いアポトキシン4869を開発するシェリー（灰原哀）たち、第1話の段階では登場していなかったキャラクターも新たに登場するほか、コナンと出会う前の少年探偵団や阿笠博士、コナンが家に転がり込む前の毛利小五郎らも描かれています。

また、工藤新一と毛利蘭が運命のトロピカルランドでデートする事になった理由など、謎に包まれていた部分も描き、その後の物語に繋がる伏線も随所に張り巡らされていて、ファンが楽しめる要素が詰まった作品だということです。

翌週、1月23日には『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』』を放送。2014年に原作連載開始20周年を記念して放送したもので、記憶喪失になったコナンが誘拐され、あるたくらみに巻き込まれていきます。

また、放送に先駆け、1月3日の午後4時30分からは1時間スペシャルとして、工藤新一が江戸川コナンになる少し前の物語『エピソード“ZERO”工藤新一水族館事件』も放送される予定です。