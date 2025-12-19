文部科学省は１９日、世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大学」に、新たに東京科学大と、条件付きで京都大をそれぞれ認定する方針を発表した。

有識者会議の審査結果を踏まえたもので、研究力強化や組織改革の計画が評価された。昨年に初めて認定を受けた東北大とともに、複数の大学で日本の研究力復活に向けた取り組みが本格化する。東京大は採否が保留され、最長１年の継続審査となった。

今回２回目となる卓越大の公募には国立と私立合わせて計８校が応募し、文科省の有識者会議が６月から面接や現地視察で審査していた。大阪大や九州大など５校は選ばれなかった。

文科省によると、東京科学大は健康や環境、防災などのテーマで目指すべき未来像を示し、それぞれで教員約２００人が連携する異分野融合の研究組織の構築を目指す。２５年後には、教員１人当たりの論文数を現状の約２倍、民間からの研究資金額を約１１倍に増やすなどの目標も掲げた。

同大は昨年に東京工業大と東京医科歯科大が統合して誕生。有識者会議では「大学統合を背景に医工連携の強力な推進を掲げた計画で、日本の新しい大学のモデルとなることが期待される」と評価された。今年度中に文科相が正式認定する予定で、初年度分の助成額は百数十億円の見込みだ。

京大は教授をトップとし閉鎖的だった「小講座制」を廃止し、研究分野ごとの「デパートメント制」へ組織を改編する計画だ。若手研究者も独自の研究をしやすくする狙いがある。２５年後には若手の研究代表者を現状の２４４人から倍以上となる５５０人に増やす目標も盛り込んだ。１年以内に計画を磨き上げることが認定の条件で、改めて有識者会議で確認し決定する。

一方、東大は、工学部を中心とした２学部の新設など計画への評価は高かったが、大学が一体となって計画を実行できるか疑問符がついた。継続審査で改善が確認できれば認定の可能性も残る。３回目の公募を行うかどうかは、東大の審査次第となる見通しだ。

有識者会議は、選ばれなかった大学についても「意欲的な提案があった」として、何らかの支援を検討するよう文科省に求めた。