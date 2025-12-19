国土交通省は、路線バスや学校などの送迎用車両で住民らを運ぶ共同輸送の普及に向け、法改正を検討する。

鉄道やバスの利用が難しい「交通空白」と呼ばれる地域の解消が狙いだ。早ければ来年の通常国会に、手続きの簡略化などを盛り込んだ関連法の改正案を提出する。

地域公共交通活性化・再生法などの改正を想定している。共同輸送を実施するには、現在は各企業が個別に国への申請などの手続きを行う必要がある。法改正では、自治体が中心となって地域の実情に合わせて行う場合は、手続きを簡略化できるようにする。

路線バスなどは、全国各地で利用減による収支悪化や人手不足が課題となっており、それぞれの車両や運転手を有効活用する狙いがある。新制度では、運行時間が平日の朝や夕方などに限られる学校や病院の送迎車を地元住民の日中の移動手段として活用したり、学校や病院の送迎車をタクシー事業者が運転したりすることを想定する。使われていない車両や非番の運転手を、自治体が運行を管理する「公共ライドシェア」で活用することも検討する。

支援策も整備し、国が需要調査や新システムの導入、実証実験などの費用を補助する。２０２５年度補正予算では、関連費用として約３５０億円を計上した。

国交省は、限られた地域でしか行われていない共同輸送の実施件数を、２０２７年度までに全国で１００件とすることを目指す。年明けからは、全国の交通空白の現状や改善状況について、全市区町村を対象とした調査も行う方針だ。