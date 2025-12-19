男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）は19日、2026年のツアー日程を発表した。

オーストラリア・ツアーと共同開催の新規大会ISPSハンダ・ジャパン・オーストラレイジア選手権が3月にニュージーランドで行われるが、今季開催されたISPSハンダ・夏の決戦トーナメント、パナソニック・オープンの2試合が中止となった。

ハナ銀行招待、フジサンケイ・クラシックに新規大会を加えた3試合が現在調整中でこの日は発表されなかった。

試合数（調整中を除く）は3減の22試合、賞金総額は2億6947万8000円源の30億5808万2000円となる。

2026年のツアー日程は以下の通り。

3月5〜8日 ISPSハンダ・ジャパン・オーストラレイジア選手権（ニュージーランド）

4月9〜12日 東建ホームメイト・カップ（三重・東建多度CC名古屋）

マスターズ（米ジョージア州）

4月23〜26日 前澤杯（千葉・MZGC）

4月30日〜5月3日 中日クラウンズ（愛知・名古屋GC和合C）

5月14〜17日 関西オープン（大阪・茨木CC東C）

全米プロ選手権（米ペンシルベニア州）

5月21〜24日 日本プロ選手権センコーグループ・カップ（滋賀・蒲生GC）

5月28〜31日 ミズノ・オープン（岡山・JFE瀬戸内海GC）

6月4〜7日 日本ツアー選手権森ビル杯（茨木・宍戸ヒルズCC西C）

6月18〜21日 全米オープン（米ニューヨーク州）

7月2〜5日 ジャパン・プレーヤーズ・チャンピオンシップ・サトウ食品（栃木・西那須野CC）

7月16〜19日 全英オープン（英国）

8月20〜23日 ISPSハンダ・夏に爆発トーナメント（群馬・草津CC）

8月27〜30日 Sansan KBCオーガスタ（福岡・芥屋GC）

9月10〜13日 シンハンドンヘ・オープン（韓国）

9月17〜20日 ANAオープン（北海道・札幌GC輪厚C）

9月24〜27日 リシャール・ミル・チャリティー（石川・朱鷺の台CC）

10月15〜18日 日本オープン（滋賀・タラオCC西C）

10月22〜25日 フォーティネット・プレーヤーズ・カップ（千葉・成田ヒルズCC）

10月29日〜11月1日 バンテリン東海クラシック（愛知・三好CC西C）

11月5〜8日 ACNチャンピオンシップ（兵庫・三木GC）

11月12〜15日 三井住友VISA太平洋マスターズ（静岡・太平洋クラブ御殿場C）

11月19〜22日 ダンロップ・フェニックス（宮崎・フェニックスCC）

11月26〜29日 カシオ・ワールド・オープン（高知・Kochi黒潮CC）

12月3〜6日 日本シリーズJTカップ（東京・東京よみうりCC）