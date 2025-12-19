ビットコインは10月まで好調を維持していた/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

ニューヨーク（CNN）暗号資産は制度的な崩壊や大規模な不祥事を起こすことなくこの1年を乗り切った。それでもなお、今年は同業界史上最悪の部類に入る年になりつつある。

ビットコインは10月まで好調を維持し、12万6000ドル（現在のレートで約1960万円）の史上最高値を記録。年初来30％超の上昇を見せた。しかし、複数の要因が重なり、代表的なトークンであるビットコインの年間上昇分はすべて吹き飛んだ。現在は年初来7％下落しており、今年15％上昇しているS＆P500指数のパフォーマンスを大きく下回っている。

もはや業界が責任転嫁できる悪役はいない。米国で暗号資産の拡大を抑え込んできたバイデン政権時代の規制当局者はすでに去り、暗号資産をあからさまに推進する体制に置き換わっている。この体制は自らを「暗号資産大統領」と称する人物が任命したものだ。議会では業界が支持する法案が前進している。機関投資家の保有も急増し、ビットコインの上場投資信託（ETF）を通じて数十億ドルが流入した。

それでも暗号資産は足場を固められずにいる。ビットコインはここ数週間、9万ドル前後で比較的安定していたが、再び急激に売られ、17日には8万6000ドル付近まで急落した。

この弱気相場について暗号資産陣営が誰かを非難しようとするなら、自省が必要かもしれない。

下落には人為的な理由もある。特に注目すべきは、利益を加速させる一方で極端な下振れリスクを伴うレバレッジのポジションが過度に積み上がり、10月初旬のフラッシュクラッシュ（瞬間暴落）で清算されたことが挙げられる。しかし、この長引く低迷の要因は、その余波だけではないようだ。

リスク選好が消えたわけではない。ハイテク株中心のナスダック総合指数は、株式市場全体をさらに上回るパフォーマンスを示している。では、なぜ投資家はこの特定のリスク資産を敬遠しているのか。

理由の一つは、暗号資産文化が成熟を拒み、そのことが潜在的な投資家を蚊帳の外にとどめているということだ。

法律面・規制面で暗号資産擁護派が夢見てきたものすべてを手にした1年を振り返っても、業界はいまだに「問題児」への対処法を見いだせていない。詐欺師や窃盗犯、ネット荒らしたちは、暗号資産が自らの行いを正そうとしているというメッセージを理解していない。

この夏にはミームコイン推進派が米女子プロバスケWNBAの試合中、コートに「大人のおもちゃ」を投げ込む行為を組織的に行ったと主張した。その目的は「ミームをもう一度面白くするため」だったという。

ありふれた詐欺師もいる。暗号資産を使って人々から金を奪う暗号資産ATM詐欺は、米国でまん延しており、今年の被害額は3億3000万ドル超に上っている。

極端な例を挙げれば、暗号資産投資家を狙って誘拐し、デジタルウォレットのパスワードを奪取する事件も起きている。業界調査会社チェイナリシスによると、こうしたいわゆる「レンチ攻撃」は今年30件あまり発生しているが、事件の多くは報告されていないという。そのうちの1件は今夏、全米でニュースとなった。ニューヨーク・マンハッタンの高級マンションから逃げ出した28歳の暗号資産投資家は、2人の男に数週間にわたって監禁され、暴行を受け、殺害をほのめかされたと訴えた。

こうした事実は、暗号資産投資そのものが誤っていると示しているわけではないが、特に数カ月前の最高値近辺でビットコインを購入し、現在巨額の含み損を抱えている人々にとって安心材料にはなりえない。

「個人投資家は、有望な投資を逃したくないという恐怖と、暗号資産やその推進者が持ついやな側面への懸念の間で揺れ動いている」と、コーネル大学の経済学者エスワー・プラサド氏は語った。「そうした投資家は、暗号資産価格の変動を上下両方向に増幅させる。今起きているのは、それだと思う」

トランプ大統領の再選をきっかけとしたビットコインの高騰は、文化的・政治的な結び付きよりも価格上昇そのものに関心を持つ新たな投資家を暗号資産市場に引き寄せた。しかし、金銭的な魅力が陰り始めると市場にとどまる理由はほとんどなかったと、プラサド氏は指摘する。

「新参の投資家は慎重に足を踏み入れることには前向きだ」とプラサド氏は続けた。「だが、水が少しでも濁り始めれば、引き返す準備も同じようにできている。個人投資家が暗号資産に対して抱いていた根本的な懸念が、いま再び表面化しているのだ」

本稿はCNNのアリソン・モロー記者による分析記事です。