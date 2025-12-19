『未来戦隊タイムレンジャー』ブイレックスがSMPで登場! 恐竜モードからロボモードに変形
バンダイは、『未来戦隊タイムレンジャー』より「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ【プレミアムバンダイ限定】」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ【プレミアムバンダイ限定】」(17,600円)
「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ【プレミアムバンダイ限定】」は、『未来戦隊タイムレンジャー』（2000年放送）に登場する大型恐竜型ロボ、ブイレックスをSMPシリーズで再現。前代未聞の可動域で恐竜モードからロボモードに変形、別売りのタイムロボを恐竜モードの背中に搭乗させることも可能だ。
単品内容は、組み立て式プラキット一式、シール、取扱説明書、ガム(ソーダ味)1個。
(C)東映
