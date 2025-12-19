ボクシング・スーパーバンタム級

ボクシングのスーパーバンタム級10回戦が18日（日本時間19日）、米フロリダ州フォートローダーデールのウォー・メモリアル・オーディトリアムで行われ、5月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に敗れて以来の再起戦となったラモン・カルデナス（米国）が、エリック・ロブレス（メキシコ）に5回1分21秒KO勝ち。見事な復活劇を演じた。

専門メディア「ボクシングシーン」は「ラモン・カルデナスが復帰戦でエリック・ロブレスを無残に仕留める」との見出しで詳報。5回にカルデナスが放った「見事なタイミングの右オーバーハンド」が、ロブレスがキャンバスに崩れ落ちる前にその意識を失わせたと伝えている。

3回に左フックでダウンを奪ったカルデナスは、新トレーナーのマニー・ロブレス氏の下で躍動した。同メディアは「5回にロブレスが左を放とうと荒々しく飛び込んだ際、カルデナスが素晴らしい右を合わせた」と描写。敗れたロブレスは立ち上がろうとしたものの「体が言うことを聞かず」、レフェリーが試合を止めた。

30歳のカルデナスは、この勝利で戦績を27勝（15KO）2敗としている。



（THE ANSWER編集部）