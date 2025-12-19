Amazonでは、12月25日（木）23:59までクリスマスタイムセール祭りを開催中。家電や日用品をはじめ、さまざまな商品がお得に販売されています。

オーディオ機器も数多くセール価格に。ソニーのノイズキャンセリングヘッドホン「WH-1000XM4」は、18％オフの24,200円（税込）で販売中です。

ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM Sony \24,200 （2025/12/18 15:15時点 | Amazon調べ）

多くのユーザーから人気を集めたソニーのワイヤレスヘッドホンがお得に

↑ WH-1000XM4

WH-1000XM4は、ソニー独自の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1」の性能をさらに引き出す新アルゴリズムを搭載し、高性能なノイズキャンセリングを実現したBluetoothヘッドホン。前モデルに比べ、20％多くノイズをカットしてくれるとのこと。特に中高域の騒音へのキャンセル性能が高く、騒音や人の声が多い環境でも、より音楽に没入できるとうたいます。

ノイズキャンセリングはもちろん、音質も高品質。AI技術による深層学習を施した高音質化技術「DSEE Extreme」によってリアルタイムで音楽を解析することで、CD、MP3、ストリーミングなどのさまざまな音源も、臨場感のあるハイレゾ級の高音質で楽しめるそう。また、専用開発された40mmHDドライバーユニットにより、高音域と低音域ともに高い精度での再生が可能です。

加えて、最適なリスニング環境をつくるスマート性能も多数搭載。声を出すだけで音楽再生を一時停止し、外音取り込みモードに切り替える「スピーク・トゥ・チャット」機能や、ヘッドホンの着脱だけで音楽を再生停止する「装着検出機能」、ユーザーの行動や場所に合わせてノイズキャンセリングや外音取り込みモードを自動で切り替える「アダプティブサウンドコントロール」機能など、使用シーンに合わせて最適なリスニング環境を自動で調整してくれるといいます。

さらに、バッテリー性能も魅力的。ノイズキャンセリングオン時には最長30時間（オフ時は最長38時間）の音楽再生が可能で、10分の充電で5時間再生可能なクイック充電にも対応しています。本体はやわらかい低反撥ウレタン素材のイヤーパッドや人間工学に基づくこだわりの設計で、側頭部にかかる圧力を分散し、長時間の音楽鑑賞でも快適な着け心地と高いフィット感を実現したそうです。

Amazonクリスマスタイムセール祭りは12月25日23:59まで。お得なチャンスをぜひお見逃しなく。

