驚異の半自動変形を再現！バンダイ「SMP ブイレックスロボ」

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、大人向けプラキットブランド「SMP」の最新作「ブイレックスロボ」の予約受付が2025年12月19日より開始されました。

放送開始から25周年を迎えた『未来戦隊タイムレンジャー』より、圧倒的な存在感を放つ恐竜ロボが最新技術で現代に蘇ります。

バンダイ「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ」

受注開始日：2025年12月19日

価格：17,600円(税込)

商品お届け：2026年5月予定

サイズ：ロボ形態時 全高約210mm

かつてのDX玩具が備えていた自動変形ギミックをリスペクトし、内部にギアボックスを内蔵した「半自動変形」仕様を搭載。

胴体を持ち上げる動作に連動して両腕が自動回転し、恐竜形態からロボ形態へとスムーズに変形が完了します。

当時の驚きを彷彿とさせつつ、最新のプラキットらしい精密な造形とギミックを両立した意欲作。

全身35ヵ所が可動する圧倒的スペック

恐竜形態では指や膝、足首にいたるまで広範囲に可動し、生物らしいダイナミックなポージングを可能にしました。

頭部のスライド式ボールジョイントや節ごとに独立可動する尻尾など、自由自在なアクションを実現。

ロボ形態でも広い関節可動域を確保しており、劇中のような膝立ちポーズも美しく決まります。

ファン垂涎のボーナスパーツと連動要素

背中に接続できるタイムファイヤーのミニフィギュアに加え、DX玩具の対比をイメージした「大型の時空剣」が付属。

別売りの「SMP タイムロボ」と組み合わせることで、劇中同様の搭乗シーンや迫力のディスプレイを楽しめます。

25年の時を経て、かつての憧れを最高峰のクオリティで手元に再現できるチャンス。

緻密な可動ギミックと懐かしの変形プロセスが融合した「SMP ブイレックスロボ」。

タイムレンジャーの世界観をより深く、よりダイナミックに体感できる逸品に注目です。

準備数に達し次第終了となる限定アイテムのため、早めのチェックをおすすめします。

