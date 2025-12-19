全国のスシローにて開催されている、冬の味わいを楽しめる「冬のうまいもん祭」

12月22日より、天然の本鮪を部位や仕立てを変えて味わえる7貫盛りや国産のブランド黒毛和牛を使ったおすしなど、年末年始を豪華に彩るメニューが登場します☆

スシロー「冬のうまいもん祭」

発売日：2025年12月22日（月）

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では販売されません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持帰りを実施していません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます

全国のスシローにて開催されている、冬に旬を迎える海の幸を堪能できる「冬のうまいもん祭」

12月22日からは、新たに年末年始を豪華に彩るメニューが登場します。

天然の本鮪や国産のブランド黒毛和牛などの贅沢ネタのほか、大きなエビをのせた「デカえび天うどん」、贅沢な味わいに仕上げられた「たら白子のあんかけ茶碗蒸し」などがラインナップ☆

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

天然本鮪7貫盛り

価格：1,200円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月18日（日）※販売予定総数80万食が完売次第終了

目玉メニューとなる、香り、旨みを存分に楽しめる「天然本鮪7貫盛り」

部位や仕立てを変えて天然の本鮪を味わえる一皿です。

脂がスッととろける大とろ、旨みが引き出された漬け赤身、とろけた脂と香ばしさがたまらない中とろ焦がし醤油、香りと旨みが味わえる中落ち包み、そして赤身と脂のバランスが良い中とろが3貫も入っており、7貫の盛り合わせがお得な価格で楽しめます。

黒毛和牛ローストビーフにぎり

価格：360円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数26万食が完売次第終了

国産ブランド黒毛和牛「黒樺牛（くろはなぎゅう）」を使用した「黒毛和牛ローストビーフにぎり」

キメ細やかな肉質と、芳醇な香りと上品な甘み、口溶けの良さが特長です。

うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア

価格：480円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数14万食が完売次第終了。

黒毛和牛のローストビーフに、うにとランプフィッシュキャビアをトッピングした「うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア」

海苔で包んであじわう、贅沢な一皿です。

うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ

価格：260円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数22万食が完売次第終了

ネギトロ、うに、数の子バラコと豪華ネタを組み合わせた「うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ」

素材の味わいが口いっぱいに広がる、贅沢な創作包みです。

まるごとアワビフライにぎり

価格：360円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数31万食が完売次第終了

豪華食材のアワビを1個まるごとフライした「まるごとアワビフライにぎり」

添えられたレモンを振りかけることで、さっぱりとした味わいが堪能できます。

金目鯛の炙り

価格：280円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数67万食が完売次第終了

高級魚として知られる金目鯛を使用した「金目鯛の炙り」

皮目を炙ることで、脂の旨みと甘みを際立たせています。

金華〆さば

価格：180円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数56万食が完売次第終了

宮城県石巻市の金華山沖で獲れる大型で脂の乗った”金華さば”を使用した「金華〆さば」

さばの旨みを感じられるよう、酢〆して旨みを引き出したメニューです。

デカえび天うどん

価格：400円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数31万食が完売次第終了

そしてサイドメニューとして「デカえび天うどん」がラインナップ。

スシローオリジナルの出汁にえび天の旨みが広がる一杯です。

たら白子のあんかけ茶碗蒸し

価格：300円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※販売予定総数36万食が完売次第終了

たら白子をたっぷり使用した「たら白子のあんかけ茶碗蒸し」

茶碗蒸しにとろとろのあんかけと天然たらの白子が渾然一体となった、贅沢な味わいのサイドメニューです。

※茶碗蒸しの具材は変更になる場合があります

予約受付中：「冬のごちそうセット」

価格：1人前 2,500円(税込)〜／2人前 5,000円(税込)〜／3人前 7,500円(税込)〜

予約期間（電話・店頭）：予約受付中

お渡し期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)

スシローが誇る期間限定の極上ネタ尽くしのセット「冬のごちそうセット」が登場。

ボイル本ずわい蟹、上数の子、特大ほたて貝柱、やわらか穴子にぎり、あわび、上いくら、大とろ、生サーモン、大えびが入っています。

ラインナップは、ひとりでも楽しめる1人前や

家族や友人など複数人で楽しめる2人前、

3人前の全3種類から、シーンに合わせて選べます。

天然の本鮪や国産のブランド黒毛和牛など、年末年始を豪華に彩るメニュー。

スシロー「冬のうまいもん祭」にて2025年12月22日より新たに販売されるメニューを紹介しました☆

北海道の人気店“すみれ”監修！スシロー「札幌濃厚みそラーメン」 北海道の人気店“すみれ”監修！スシロー「札幌濃厚みそラーメン」 続きを見る

初音ミクら全ユニットの書き下ろしイラストも！スシロー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！」 初音ミクら全ユニットの書き下ろしイラストも！スシロー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！」 続きを見る

※店舗によって価格が異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 天然本鮪7貫盛りや国産のブランド黒毛和牛を使ったおすし！スシロー「冬のうまいもん祭」 appeared first on Dtimes.