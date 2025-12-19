俳優の野間口徹（52）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会を務める女優・黒柳徹子（92）の返答に驚く場面があった。

40代から始めたという趣味について聞かれた野間口は、「それまでまったく無趣味だったんですけど、ある撮影現場で女優の濱田マリさんにお会いした時に、“たぶん向いてると思うよ”ってボルダリングを紹介された」と回想。「手と足で（壁を）登って行くやつです」と解説しながら、「いざやってみたら、こんな面白いものがあるのか」とその魅力を語った。

そして「ずーっとハマってまして、多い時で月に23日」と明かすと、黒柳は「ほとんど毎日」と驚きつつ「私も大好きで、随分やりました」と告白。野間口が「ホントですか！？」と声を上げると、「アメリカに行った時、まだ世の中に出始まった頃。移動式のが来たと思います、近くに。それで（手を）こうやって、足をこうやって。自分の力で行くんですもんね」と身ぶり手ぶりで振り返った。

これに野間口も「体を使ったパズルというか、足の向きを変えるだけで登れるようになったりとか、発見がホントに楽しくて」と共感。黒柳が「自分の能力を自分で探すのって面白いですよね。最近もやってらっしゃる？」と聞くと、「コロナ禍でいったん離れたら、今度五十肩になったりとか、ギックリ腰をやったり、いろんなところにガタが出始めて」と野間口。「何とか復帰したいとは思ってるんですけど、最初の筋肉痛が怖くてまだ行けてない」と悔しがっていた。