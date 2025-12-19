ワンコに大好物のゆで卵を見せたら、どうしても食べたくなったようで…？必死のおねだりが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で196万回再生を突破。「天使すぎる」「本当に癒しです」といった声が寄せられています。

【動画：『ゆで卵』を犬に見せた結果→『どうしてもほしい』と訴えて…可愛すぎる『必死な要求』】

ワンコにゆで卵を見せたら…

TikTokアカウント「bellathorpe02」に投稿されたのは、ポメラニアン×柴犬のMIX犬「ベラ」ちゃんにゆで卵を見せた時の反応です。

飼い主さんがゆで卵を持って椅子に座ると、ベラちゃんはお目目をキラキラさせて足元に。そして「ちょうだい！」と卵に向かって両手をピーンと伸ばしたそう。なんでもベラちゃんは卵が大好物で、卵を見ると必ず欲しがるのだとか。

残念ながら卵にお手々は届かなかったのですが、ベラちゃんは諦めません。じーっと卵を見つめていたかと思うと、両手を揃えて上下に動かし「ちょうだい！ちょうだい！」とおねだりし始めたそう。必死な姿が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

必死のおねだりが可愛すぎる！

飼い主さんはベラちゃんの可愛いおねだりをもう少し見ていたくて、すぐには卵をあげなかったそう。するとベラちゃんは動きを止めて卵に熱い視線を送っては、再びお手々を激しく動かすということを繰り返して、「どうしても欲しいの！」とアピールしたとか。

被毛が真っ白でフォルムに丸みがあるベラちゃんがゆで卵を欲しがる姿を見ていると、だんだんどちらがゆで卵なのかわからなくなってきます…！

そしてついに我慢できなくなったベラちゃんは、「勝手に食べてやる」とばかりに背伸びをして卵にお口を近づけたそう。しかしギリギリ届かなくてかぶりつけないため、一生懸命に舌をペロペロ…。最終的には卵を持つ飼い主さんの手をグイッと引き寄せるという、強硬手段に出るベラちゃんなのでした。

他の食べ物には興味なし？

ちなみにゆで卵ではなくバナナを見せてみた時には、ベラちゃんは全く興味を示さなかったそう。食べ物なら何でも欲しいというわけではなく、ゆで卵だけが特別大好きなようです。これからもベラちゃんはゆで卵を見るたびに、可愛いおねだりを披露してくれることでしょう。

この投稿には「高速おねだりｗ」「可愛すぎてニヤニヤしちゃう」「どっちがゆで卵かわからん」「愛おしくてたまりません」といったコメントが寄せられています。

ベラちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「bellathorpe02」をチェックしてくださいね。

